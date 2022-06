Forfait mobile avec 80Go à 9€ : vente privée Free Mobile, B&You Flash ou la Série RED by SFR

Envie d'un nouveau forfait à prix cadeau ? Alors, découvrez dans cet article notre top 3 des forfaits 80Go, sans engagement et à moins de 9€ par mois, mis en avant par les opérateurs Free Mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR !

La vente privée de Free Mobile Disponible en vente privée jusqu'au 10 juin, 6h00, et réservée aux membres Veepee, la série spéciale Free Mobile vous permet de profiter de 80Go au prix de 8,99€ par mois, tarif garanti à vie ! En plus des 80Go dédiés à votre connexion internet en Métropole, l'opérateur vous propose le Free WiFi illimité ! Vous pourrez par ailleurs disposer de 8Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine (appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte et SMS illimités vers la Métropole et les DOM). L'offre B&You Flash de Bouygues Telecom Chez Bouygues Telecom, vous pouvez saisir sa série spéciale B&You en souscrivant au forfait avant le 9 juin inclus, une offre promotionnelle en exclusivité web. Ainsi, vous profiterez de 80Go en France métropolitaine pour la somme de 8,99€ par mois, valable même au-delà de la première année d'abonnement ! Celles et ceux qui voyagent régulièrement à travers l'Europe ou encore dans les départements d'outre-mer pourront apprécier l'enveloppe data dédiée à cet effet : 15Go ! L'utilisation de cette dernière sera toutefois déduite de l'enveloppe globale. En ce qui concerne les communications, vous profiterez de l'illimité partout en Europe - DOM et Métropole inclus. La promotion RED de RED by SFR De son côté, RED by SFR met en avant une offre promotionnelle valable également jusqu'au 9 juin, 23h59, vous proposant 80Go depuis la France métropolitaine dont le tarif s'élève à 9€ par mois ! Vous souhaitez optimiser votre navigation web ? Vous pouvez souscrire à l'option "vitesse 5G" pour 5€ supplémentaires chaque mois. Concernant votre connexion à l'étranger, l'opérateur vous fournit 12Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM. Vous effectuez des séjours en outre-Atlantique ? Une seconde option est disponible à 5€ par mois : "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada". Bien entendu, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter en Métropole, dans les DOM et depuis l'UE.