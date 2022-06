Incroyable, l’Oppo Find X3 Lite 5G est 100€ moins cher aujourd’hui

Envie de changer de smartphone avec un budget de 300€ maximum ? Avec une remise de 100€, l’Oppo Find X3 Lite 5G devient beaucoup plus abordable. Vous allez pouvoir l’acquérir pour moins de 300€. Découvrez vite tous les détails de cette offre incroyable et craquez pour cet excellent smartphone.

L’Oppo Find X3 Lite 5G est en promotion à moins de 300€

Si le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G en promotion n’était pas fait pour vous, peut-être que la chute de prix concernant l’Oppo Find X3 Lite 5G vous donnera envie de changer de smartphone. Nous l’avons en effet repéré avec une jolie remise immédiate qui fait baisser son prix de 100€. Faites ainsi une belle économie en achetant votre Find X3 Lite 5G sur la boutique Oppo du site Rakuten. C’est donc le constructeur qui le propose à 299€ au lieu de 399€. Réalisez ainsi votre achat en toute sérénité.

Avec la livraison gratuite et rapide, recevez facilement votre Oppo neuf à domicile. Le petit bonus de l’offre est que Rakuten vous offre 15€ sur votre cagnotte. Elle pourra être utilisée pour un prochain achat et est valable sur l’ensemble du site internet. Pour finir de vous convaincre sachez qu’un paiement en plusieurs est possible.

Les caractéristiques principales de l’Oppo Find X3 Lite 5G

L’Oppo Find X3 Lite 5G à prix canon est noir. Il a un poids de 207 g et a pour dimensions 159.1 x 73.4 x 7.9 mm. L'écran Amoled du Find X3 Lite, smartphone de Oppo, propose une dalle avec une diagonale de 6,43 pouces, 90 Hz de taux de rafraîchissement et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : le Find X3 Lite embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.7. Concernant le deuxième objectif arrière, il se caractérise par 8 Mpx de résolution. Le troisième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 2 Mpx. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède une résolution de 2 Mpx. L'objectif frontal se caractérise, lui, par 32 Mpx de résolution. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique. Sur le plan des clips vidéo, le portable est capable d'enregistrer en 4K.

La puce Snapdragon 765G est épaulée par une RAM de 8 Go et une mémoire interne de 128 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Ce SoC intègre aussi une puce graphique Adreno 620. Du côté connectivité et réseau, l'appareil propose la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Android 11 est installé sur l'appareil. Pour recharger votre portable à tout moment, vous apprécierez une charge rapide de 30 W. Sa batterie est équipée de 4 300 mAh de capacité.