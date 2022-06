Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : avec -23% de réduction, on aime son tout petit prix

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est à prix tout doux sur le site de Rakuten aujourd’hui. Avec une réduction de -23%, faites une économie immédiate sur l’achat de votre smartphone Xiaomi. Vous pouvez vous faire plaisir avec un téléphone performant pour moins de 300€. On vous détaille cette offre dans la suite de cet article.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est en promotion à moins de 300€

Encore de belles promotions smartphones sont proposées aujourd’hui pour vous permettre de changer de téléphone à petit prix. Après vous avoir présenté la promotion du Samsung Galaxy A53 5G, nous allons maintenant vous parler du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Nous avons repéré cet excellent smartphone en promotion sur le site de l’enseigne Rakuten. Avec, une réduction immédiate et ouverte à tous de -23%, son prix chute de 369€ à 281.64€ seulement. Un modèle neuf et performant qui devrait vous donner entière satisfaction au vu de sa solide fiche technique et de son prix.

En choisissant Rakuten pour acheter votre Redmi Note 11 Pro, recevez en plus 14.08€ sur votre cagnotte. Vous pourrez donc vous faire à nouveau plaisir lors de votre prochaine commande. Ce dernier vous sera expédié gratuitement et rapidement à votre domicile. Un paiement en plusieurs fois est également possible si vous le souhaitez.

Les caractéristiques et performances du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G à prix canon chez Rakuten est bleu. Il a un poids de 202 g et a pour dimensions 164.19 x 76.1 x 8.12 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il ne craint pas la poussière et l'eau. Au niveau de l'écran, le Redmi Note 11 Pro 5G, smartphone de Xiaomi, intègre une dalle AMOLED Dot Display avec 6,67 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 2400 X 1080 px de définition.

Sous le capot, ce portable est équipé d'une puce Snapdragon 695. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Cet appareil est par ailleurs équipé d'une puce graphique Adreno 619. Sur le plan RAM, ce SoC offre un espace de 6 Go ainsi que 128 Go d’espace de stockage. D'un point de vue réseau et connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. Côté autonomie, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 67 W.

Le Redmi Note 11 Pro 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière possède pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Concernant le troisième objectif arrière, il intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de FOV 118 °. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 16 Mpx. Grâce à ce mobile, éditez ou lisez des clips vidéo en 4k.