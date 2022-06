Le Samsung Galaxy A53 5G est à prix cassé pendant les soldes d’été !

Les soldes d’été 2022 sont l’occasion idéal pour acheter le tout dernier Samsung Galaxy A53 5G à prix canon chez Rakuten. Il est en promotion depuis hier au tout petit prix de 309.99€. A un tarif aussi bas, les stocks doivent être très limités. Découvrez tous les détails de cette offre promotionnelle pour pouvoir en profiter au plus vite !

En soldes, le Samsung Galaxy A53 5G est vraiment moins cher

Le bon plan soldes du jour pour acheter un smartphone Samsung au meilleur prix a été repéré sur le site de l’enseigne Rakuten. Avec une réduction immédiate de -32%, le prix du Samsung Galaxy A53 5G chute de façon incroyable. On adore ! Vous pouvez ainsi acheter ce téléphone récent et performant pour 309.99€ seulement au lieu des 459€ habituels. Faites ainsi une économie réelle de 149.01€. N’hésitez pas trop longtemps pour passer votre commande car cette offre ne va certainement pas rester disponible très longtemps.

En plus de cette remise, Rakuten vous offre 31€. Vous pourrez utiliser cette cagnotte lors de votre prochain achat sur le site. Avec les soldes et ses promotions incroyables, faites vous encore plaisir à petit prix. Pour simplifier votre commande sachez que la livraison à domicile est gratuite et qu’un paiement en plusieurs fois est disponible.

Même en soldes, le Samsung Galaxy A53 5G est toujours aussi performant

Le Samsung Galaxy A53 5G à prix canon est noir. Il pèse 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une protection contre la poussière et l'eau. L'écran Super AMOLED du Galaxy A53 5G, smartphone de Samsung, a 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,50 pouces et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Le portable embarque la puce Exynos 1280. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G68 MC4. Ce dernier offre un espace de 6 Go de RAM. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Android 12 est installé sur l'appareil. Du point de vue de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide (25 W).

En ce qui concerne la photographie, le Galaxy A53 5G possède cinq objectifs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté, lui, de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose pour sa part une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L’objectif frontal se caractérise quant à lui par 32 Mpx de résolution. Le Galaxy A53 5G vous permettra par ailleurs d'enregistrer des clips vidéo en 4k. Ce mobile embarque aussi un stabilisateur optique.