La série Huawei Mate 50 présentée fin août avec le nouveau partenaire imagerie Xmage ?

Récemment, le géant chinois Huawei a lancé une nouvelle marque Huawei Xmage dédiée à l’imagerie pour les appareils mobiles et des rumeurs indiquent que la nouvelle série haut de gamme Huawei Mate 50 pourrait être officialisée fin août.

Après la fin du partenariat entre les sociétés Huawei et Leica pour l’optimisation des performances photo pour ses smartphones, le géant chinois a récemment annoncé la création d’une entité baptisée Huawei Imaging XMAGE ayant pour ambition principale l’innovation permanente dans la technologie au service de l’image. Trois axes devraient être suivis : les expériences de prise de vue, la culture de l’imagerie et l’innovation. Ces orientations semblent poser les bases pour les futurs développements au sein de la marque pour ses smartphones et autres appareils mobiles.

Mate 50, les premiers à profiter des technologies Imaging XMAGE ?

Les tous premiers smartphones qui pourraient profiter de ces avancées technologiques seraient de la série Huawei Mate 50. En effet, un informateur qui semble crédible avance le fait que le Huawei Mate 50 et le Huawei Mate 50 Pro devraient être (bien) plus performants en photo que la concurrence notamment représentée par le Xiaomi Mi 11 Ultra ou le Galaxy S22 Ultra, par exemple. Plusieurs spéculateurs pensent donc au fait qu’ils seraient dotés de la première génération d’optimisation Imaging XMAGE, post Leica. La série Huawei Mate 50 serait animée par le système HarmonyOS dans sa version 3.0 et les processeurs qui alimenteront le Mate 50 et le Mate 50 Pro seront très probablement limités à une connectivité 4G ; comme c’est le cas actuellement pour le Huawei P50 Pro.

Une présentation officielle prévue pour la fin août ?

Enfin, notez que la même source affirme sur le réseau social Weibo que la présentation des smartphones Mate 50 et Mate 50 Pro est prévue pour la fin du mois d’août. Nous verrons si d’ici là les choses se confirment et que d’autres informations fuitent comme certaines caractéristiques techniques et peut-être une affiche à venir comme pour faire monter l’attention avant un événement peut-être donc à prévoir pour la fin de cet été avant une rentrée qui s’annonce chargée en matière de nouveautés. En attendant, voyez les visuels de rendus potentiels pour la série Mate 50 issus de coques de protection potentielles pour la version Pro.