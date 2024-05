Google déploie son réseau Find My Device au Canada et aux États-Unis

Le mois dernier, Google a lancé son réseau Find My Device au Canada et aux États-Unis, une initiative visant à aider les utilisateurs à localiser leurs smartphones et tablettes perdus ou égarés. Désormais, Google informe les détenteurs d'appareils Android dans ces deux pays via un courriel des nouvelles fonctionnalités de ce réseau. La société explique que les appareils Android participeront bientôt automatiquement au réseau Find My Device. Toutefois, si les utilisateurs décident de se désinscrire via un lien fourni dans l'email, la fonctionnalité ne sera pas activée. Il sera tout de même possible, ensuite, de désactiver cette fonctionnalité ultérieurement depuis le menu des paramètres de leurs appareils.

Comment ça marche Find My Device ? La fonction est-elle sécurisée ?

Selon Google, le fonctionnement du réseau repose sur un maillage de signaux Bluetooth émis par les appareils Android participants. Ces appareils scannent les environs à la recherche d'objets perdus et, lorsqu'ils en détectent, ils envoient de manière sécurisée l'emplacement de ces objets au service Find My Device. En retour, ils aident également à localiser les objets perdus des autres utilisateurs lorsqu'ils sont à proximité. Les informations de localisation des appareils sont chiffrées à l'aide du code PIN, du schéma ou du mot de passe des appareils Android. En outre, ils ne sont visibles que par l'utilisateur et les personnes avec qui il partage l'accès à Find My Device. Toujours d’après la firme américaine, ces informations ne sont pas accessibles ni à Google. La marque indique également qu’elles ne sont pas non plus utilisées à d'autres fins.

Prochaine étape : intégration des traceurs Bluetooth tiers

Ce mois-ci, Google prévoit d'étendre le support de son réseau Find My Device pour inclure les traceurs Bluetooth compatibles de développeurs tiers tels que Eufy, Chipolo et Pebblebee. Cette mise à jour permettra aux utilisateurs de ne plus avoir à dépendre exclusivement de solutions comme Tile ou les AirTags d'Apple pour retrouver des objets importants égarés.

En outre, de nouvelles options dans les paramètres de la fonction Find My Device permettront aux utilisateurs de personnaliser le degré de participation de leurs appareils dans la localisation des gadgets perdus. Ils pourront désactiver l'assistance du réseau, la restreindre aux zones à fort trafic ou l'activer entièrement pour faciliter la recherche de leurs dispositifs, même dans les zones peu fréquentées.

Pour le moment uniquement disponible aux États-Unis et au Canada, cette fonctionnalité est promise à un déploiement plus international dans les semaines et les mois à venir, dont en France, via une mise à jour du système.