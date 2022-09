Les capacités des batteries des iPhone 14 sont désormais connues, elles sont en augmentation

La présentation officielle des nouveaux smartphones de la marque à la pomme a eu lieu livrant ainsi l’ensemble des fiches techniques des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Mais quelques détails étaient alors jusqu’ici inconnus comme la capacité de leur batterie respective permettant d’estimer leur autonomie. Nous connaissons maintenant tous les détails.

Lors de sa présentation, Apple a affirmé que l’iPhone 14 disposait d’une plus grande autonomie que l’iPhone 13. Sous cette affirmation, il y a plusieurs éléments à prendre en compte et pas seulement la potentielle meilleure capacité de la batterie du nouveau modèle. En effet, la puce est différente ainsi que son écran, deux composants à l’origine de la consommation de l’unité d’alimentation, sans oublier de potentielles optimisation au niveau du système iOS. À l’annonce, Apple n’a pas officiellement communiqué sur les différentes capacités des batteries de ses iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max se contentant de donner des temps d’utilisation par activité, que l’on peut aussi retrouver sur le site officiel de la marque dans les caractéristiques techniques.

Des capacités plus importantes que sur les précédentes versions

Grâce au site MacRumors qui tient ses informations depuis une base de données chinoise, on connait désormais les capacités respectives des nouveaux smartphones Apple. Ainsi, l’iPhone 14 a une batterie d’une capacité de 3279 mAh contre 3227 mAh pour l’iPhone 13. L’unité d’énergie de l’iPhone 14 Plus a une capacité de 4325 mAh tandis que les iPhone 14 Pro embarquent une batterie de 3200 mAh (3095 mAh pour l’iPhone 13 Pro) et les iPhone 14 Pro Max bénéficient d’une capacité de 4323 mAh contre 4352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max. Celle-ci est donc plus importante que la suivante mais l’impact devrait être minime notamment grâce à son chipset plus efficient et à son écran qui a une fréquence plus basse que sur l’iPhone 13 Pro Max.



Les nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront disponibles à partir du 16 septembre avec la possibilité de réaliser des précommandes d’ici là. Comptez sur un prix de départ de 1019 € pour l’iPhone 14 et sur un budget de 2129 € pour la version la plus musclée de l’iPhone 14 Pro Max embarquant 1 To d’espace de stockage interne.