Forfaits mobile à 5€ par mois : RED vs B&You, quelle offre choisir ?

Vous êtes à la recherche d'un forfait à prix mini ? Si vous ne savez pas vers quelle offre mobile vous tourner parmi toutes celles proposées, vous devriez apprécier notre article ! En effet, nous vous avons concocté un duel de forfaits illimités à 5€ par mois mis en avant par les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom !

Les forfaits RED et B&You à 5€

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ont tous deux mis en avant un forfait à 5€ par mois, même au-delà de la première année d'abonnement.

Chez RED by SFR, le forfait RED à 5€ par mois est disponible jusqu'au 24 octobre prochain inclus. Pour profiter de la série spéciale B&You à 4,99€ par mois de Bouygues Telecom, il vous faudra souscrire avant ce lundi 17 octobre, minuit.

Ces offres mobiles permettent de bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Sans engagement, il est possible de résilier l'une comme l'autre de ces offres à tout moment et sans frais.

Quel forfait choisir : RED ou B&You ?

Découvrez les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : à 1 centime près à l'avantage de Bouygues Telecom, les offres RED et B&You sont sensiblement au même tarif ; soit respectivement à 5€ par mois et à 4,99€ par mois.

La data : le forfait RED est plus avantageux puisqu'il propose 500Mo contre les 300Mo fournis par la série B&You. Ces enveloppes data sont dédiées à votre usage internet en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'UE et les DOM.

L'illimité : les deux forfaits vous permettront de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne - DOM inclus. Avec RED by SFR, vous pouvez appeler en illimité depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte). Chez Bouygues Telecom, vos appels et SMS émis depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM bénéficieront de l'illimité.

Le petit plus : seul le forfait RED propose une option qui vous donne l'opportunité de disposer de 20Go et des communications illimitées en Europe et dans les DOM ainsi qu'aux USA et au Canada.