Les caractéristiques du futur Samsung Galaxy M54 en fuite !

Actuellement, Samsung commercialise les smartphones d’entrée de gamme Galaxy M13, Galaxy M23 5G et Galaxy M33 5G. La prochaine série sera certainement composée de leurs successeurs et il se pourrait que le modèle Galaxy M54 soit de la partie. Rappelons que le Galaxy M53 a été lancé uniquement sur certains marchés, le géant sud-coréen ne souhaitant pas non plus que les différentes séries ne prennent pas trop de parts de marché les unes par rapport aux autres. Cette fois, c’est une personne bien renseignée ayant un bilan plutôt positif sur de précédentes indiscrétions qui livrent de nombreux détails concernant la configuration technique, mais aussi physique du Galaxy M54 de Samsung.

Un écran AMOLED de 6,67 pouces 90 Hz et trois capteurs photo au dos

Selon cette source, il semble que le Samsung Galaxy M54 profite d’un écran AMOLED de 6,67 pouces ce qui est plutôt grand et permet de profiter d’une belle surface d’affichage. Sa définition serait Full HD+ soit 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Cela est moins fluide que pour un écran à 120 Hz, mais c’est déjà mieux que 60 Hz occasionnant parfois quelques saccades lorsqu’il s’agit de faire défiler les longues pages, par exemple. Le capteur photo à selfie de 32 mégapixels serait logé derrière un poinçon au centre, tout en haut de l’écran. Pour faire des photos plus classiques, l’appareil serait équipé d’un objectif principal de 64 mégapixels. Il y aurait également un capteur à ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un capteur de 5 mégapixels pour faire des prises de vue en mode macro, c’est-à-dire extrêmement du sujet. La partie photo est une reprise du précédent modèle.

Un processeur haut de gamme et une très grosse batterie

Pour fonctionner, le Galaxy M54 de Samsung pourrait compter sur l’intégration d’un chipset Qualcomm Snapdragon 888 que l’on peut trouver dans plusieurs mobiles de la marque comme le Galaxy S21 FE 5G ou les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, mais aussi dans d’autres smartphones. Cela ferait le téléphone de la série M le plus puissant à ce jour étant donné qu’il s’agit d’une puce haut de gamme à la base dont les meilleurs profitaient avant que Qualcomm passe au Snapdragon 8 Gen 1. Le Galaxy M54 aurait 8 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage de 128 Go, mais il est aussi possible qu’une version de 256 Go soit aussi commercialisée sur certains marchés. Le mobile embarquerait une batterie ayant une capacité de 6000 mAh, ce qui devrait lui offrir une solide autonomie. Il serait capable de supporter la charge à 25 watts. Bien entendu, toutes ses caractéristiques techniques sont à confirmer par la marque lors de la sortie du téléphone. Reste à connaître le prix de l’appareil, sa date de lancement et surtout savoir s’il sera effectivement commercialisé en France ou réservé à seulement quelques pays comme l’Inde ou le Viet Nam, des marchés importants pour la marque sud-coréenne.