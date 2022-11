Xiaomi Poco M5s : Avec 20% de réduction, il est à son meilleur prix depuis sa sortie !

Le Xiaomi POCO M5s sorti récemment est un smartphone d'entrée de gamme de Xiaomi. Ce smartphone bénéficie d'un excellent rapport qualité/prix. Il est actuellement au prix de 234€ au lieu de 299€ à sa sortie pour la version 128Go, une belle économie pour ce smartphone à petit prix. Compliqué de trouver un smartphone à ce prix avec une fiche technique comparable. Pour ce prix, le Xiaomi Poco M5s vous offre :

Un écran AMOLED performant

Une RAM de 4 ou 6Go extensible

Une vitesse de recharge impressionnante

Le look de ce Poco M5s

Trois coloris différents sont proposés pour le Poco M5s : blanc, gris et bleu. Il pèse 178 g et mesure 160,46 x 74,5 x 8.29 mm. Au niveau des connecteurs, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil propose deux emplacements pour les cartes nano SIM. Le smartphone Poco M5s est équipé d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 2400 X 1080 px de définition et de 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller. Retrouvez nos prix pour son petit frère, le POCO M5 :

Photos et vidéos du POCO M5s

Voilà quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : le Poco M5s embarque cinq modules photos, quatre modules arrière et un à l'avant pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il a 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal possède, lui, 13 Mpx de résolution. Un stabilisateur non vous assurera la qualité de vos photos. Sur le plan des clips vidéo, le mobile est capable d'enregistrer en 4k.

Que nous promet ce Xiaomi côté performances et autonomie ?

Du côté des performances, ce mobile est équipé de la puce Helio G95. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,05 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G76 MC4. La RAM de ce SoC est de 4 Go. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable utilise la version Android 12. Pour recharger votre portable à tout moment, vous pouvez opter pour la charge rapide (33 W). Côté autonomie, il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh.