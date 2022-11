Black Friday 2022 : Dernière ligne droite pour ces super forfaits mobile sans engagement à prix canon

Envie de profiter du Black Friday pour changer d'offre mobile ? Parce qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi toutes les promotions lors du Black Friday, nous vous avons concocté un récapitulatif des offres Black Friday mises en avant par les opérateurs YouPrice, Réglo Mobile, Lebara Mobile, Cdiscount Mobile et Bouygues Telecom ! De 500Mo à 100Go dès 4,99€ et sans engagement, vous trouverez à coup sûr votre forfait idéal dans cet article !

L'offre Le First 5G au prix fixe à vie de YouPrice

Chez YouPrice, la série limitée Le First est encore valable jusqu'à ce dimanche, 23h59, avec un tarif fixe à vie ! Vous apprécierez les 100Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que la 5G en souscrivant à l'option, disponible pour 5€ par mois.

Avec le réseau Orange ou le réseau SFR, l'offre Le First se présente comme suit :

jusqu’à 80Go : 9,99€ par mois

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois

Pour vous accompagner dans vos déplacements à l'étranger, l'opérateur vous propose 16Go (inclus) utilisables depuis les pays de l'Europe et les DOM. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages sans compter depuis l'ensemble des zones précitées.

Le forfait spécial Black Friday à 7,95€ de Réglo Mobile

Réglo Mobile met en avant un forfait mobile spécial Black Friday à 7,95€ par mois. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 40Go en France métropolitaine et de 8Go (inclus) lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer.

Cette offre vous permettra en outre de communiquer à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM), grâce à l'illimité.

Les forfaits Black Friday dès 5,99€ de Lebara Mobile

De son côté, Lebara Mobile propose jusqu'au 5 décembre inclus trois offres spéciales Black Friday à partir de 5,99€ / 30 jours. La carte SIM ainsi que la livraison vous est offerte. Ces forfaits pas chers vous donnent l'opportunité d'apprécier l'illimité pour communiquer sans vous limiter, que vous soyez en France ou en Europe.

Voici vos différentes options :

5,99€/mois* : 40Go en France métropolitaine + 2Go offerts le premier mois d'abonnement

en France métropolitaine offerts le premier mois d'abonnement 9,99€/mois* : 100Go en France métropolitaine + 2Go offerts le premier mois d'abonnement

en France métropolitaine offerts le premier mois d'abonnement 13,99€/mois* : 200Go en France métropolitaine + 2Go offerts le premier mois d'abonnement

*forfait renouvelé tous les 30 jours.

Les forfaits Black Edition de Bouygues Telecom

Deux séries spéciales B&You Black Edition sont en exclusivité web chez Bouygues Telecom et sont valables jusqu'à lundi prochain, 23h59. L'une et l'autre proposent l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Voici les garanties qu'elles vous offrent en matière de data :

4,99€ par mois : 500Mo utilisables depuis la Métropole, les DOM et l'UE

: utilisables depuis la Métropole, les DOM et l'UE 15,99€ par mois : 100Go en Métropole, dont 20Go utilisables depuis les DOM et l'UE

Le premier mois d'abonnement est offert si vous souscrivez à l'offre B&You Black Edition 100Go !

L'offre avec 2 mois offerts de Cdiscount Mobile

Chez Cdiscount Mobile, la série limitée Black Friday vous permet d'économiser les deux premiers d'abonnement car ils sont offerts !

Avec cette offre valable jusqu'à lundi prochain inclus, vous disposerez de 100Go d'internet en France métropolitaine et de 12Go dédiés à votre connexion hors Métropole (UE/DOM) au prix de 12,99€ par mois. Bien entendu, l'illimité sera de mise pour communiquer autant que souhaité depuis l'ensemble des destinations mentionnées.