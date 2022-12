Le Moto G Play fera bientôt son grand retour avec un appareil photo amélioré

La société Lenovo détentrice de la licence d’exploitation de la marque Motorola pour les smartphones continue son offensive sur les marchés des téléphones portables avec plusieurs modèles assez remarquables dont le dernier edge30 Fusion arborant la couleur de l’année 2022 puis celle de l’année 2023, le Viva Magneta. La société va prochainement faire parler d’elle grâce à la mise sur le marché d’un nouveau modèle, le Moto G Play 2023. Ce mobile n'aura donc pas le nom de Moto G Play 2022 dont nous avions entendu parlé récemment mais dont les caractéristiques techniques correspondent bien au modèle qui sera bientôt disponible. Pour le moment, il semble que l’appareil soit essentiellement destiné aux États-Unis et au Canada, mais il n’est pas impossible qu’il arrive à trouver son chemin jusque chez nous. En effet, le mobile s’avère assez intéressant et pourrait revendiquer un excellent rapport qualité prix.

Un écran LCD 90 Hz en façade

Le Moto G Play 2023 propose un design légèrement plus moderne que la dernière version. Il est équipé d’un écran LCD avec une définition de 1080x2400 pixels et une perforation pour laisser de la place au capteur photo frontal de 5 mégapixels qui permet de se prendre en selfie. Pour optimiser les défilements lors de la consultation de longues pages Internet ou de murs des réseaux sociaux, la dalle de l’écran a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui permet d’obtenir des mouvements plus fluides et plus agréables à l’œil. Le téléphone sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh, ce qui devrait lui offrir une très grande autonomie. Cette bonne nouvelle est un peu ternie par le fait que la batterie ne supporte pas la charge supérieure à 10 watts proposant ainsi un temps de recharge assez long. Il y a un lecteur d’empreinte digitale dans le dos. Le mobile peut résister à des éclaboussures.

Quelle configuration pour les photos et quelles performances ?

Pour les photos, le Moto G Play 2023 utilise un capteur principal de 16 mégapixels, ce qui représente une amélioration par rapport à son prédécesseur. Il est associé à un capteur de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro, c’est-à-dire à seulement quelques centimètres du sujet. Il y a encore un autre capteur de 2 mégapixels qui est là, cette fois, pour optimiser les portraits grâce à son calcul de la profondeur de champ permettant d’appliquer des flous d’arrière-plan, par exemple. Le smartphone Moto G Play 2023 est alimenté par un processeur MediaTek Helio G37 avec 3 Go de mémoire vive. En matière de stockage interne, il faudra se contenter des 32 Go proposés avant d’insérer une carte mémoire micro jusqu’à 512 Go. Le téléphone est compatible 4G et ne supporte pas le NFC interdisant les paiements sans contact ou l’appairage avec d’autres disponibles supportant cette technologie.

Le nouveau smartphone Motorola Moto G Play 2023 sera disponible début janvier aux États-Unis et au Canada pour un prix de 170 dollars. Nous verrons dans les prochaines semaines ou les prochains mois si Motorola fait une annonce pour sa disponibilité en France.