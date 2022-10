Prochain Motorola Moto G Play 2022 d’entrée de gamme, ses caractéristiques dévoilées

Après le récent haut de gamme edge30 Ultra avec son capteur photo de 200 mégapixels au dos, Motorola a annoncé officiellement la sortie du Motorola Razr 2022, un smartphone pliant qui est très similaire au Samsung Galaxy Z Flip4 mais avec un écran externe bien plus grand. Prochainement, il semble que l’entrée de gamme soit à l’honneur avec le modèle Moto G Play 2022 qui devrait être présenté sur certains marchés.

Selon le site slashleaks.com, le futur smartphone d’entrée de gamme Motorola Moto G Play 2022 disposerait d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels. Il serait animé par un processeur MediaTek Helio G37 qui serait associé à 3 Go de mémoire vive. Il s'agit d'un nouveau chipset pour les modèles d'entrée de gamme mais qui doit offrir assez de puissance pour les actions au quotidien et permettre une expérience aussi fluide que possible. Il y aurait une capacité de stockage interne de 32 Go sans que l’on sache s’il est possible d’insérer une carte mémoire micro SD. Pas sûr que d'autres configurations soient proposées. Le mobile serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh, ce qui devrait offrir une belle autonomie à l’appareil. Il serait capable de se recharger avec une puissance de 10 watts maximum ce qui n’est pas très rapide, voire lent. Le mobile serait animé par le système Android 12. On devrait pouvoir compter sur une interface particulièrement épurée presque similaire à celle d'Android Stock comme sur les mobiles Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, par exemple. Le mobile serait proposé en bleu mais il est possible que d’autres couleurs soient aussi disponibles.

L’annonce officielle du Moto G Play de Motorola pourrait se faire dans les prochaines semaines au moins sur quelques marchés pour ne pas louper le coche de l’année 2022.