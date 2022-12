Le Motorola edge30 Fusion passe à la couleur Pantone de l’année 2023 : le Magenta

Chaque année sa couleur. Si en 2022, la couleur de l’année était le Very Peri (violet), Motorola avait proposé un partenariat avec Pantone pour proposer le smartphone edge30 Fusion avec une finition Very Peri. En 2023, c’est le Viva Magenta et le edge30 Fusion est proposé en magenta.

En 2022, le smartphone Premium, edge30 Fusion était proposé en différentes déclinaisons dont une particulièrement remarquables, la version Very Peri reprenant la couleur de l’année 2022 désignée par la société Pantone. Pour 2023, cette dernière a choisi la couleur Viva Magenta (référence Pantone 18-1750) comme couleur de l’année 2023. Cette tonalité incarne la vitalité, la vigueur et la force. C’est donc en poursuivant son partenariat avec Pantone Colour Institute que Motorola vient d’annoncer la commercialisation du smartphone edge30 Fusion Viva Magenta. Celui-ci garde son châssis en métal avec un revêtement sablé poli à l’arrière et son écran incurvé de 6,5 pouces AMOLED. Outre le mobile en magenta, comme sur la version Very Peri, on peut compter sur des couleurs de thèmes harmonisées.

Techniquement, c’est le même

La configuration technique du smartphone Motorola edge30 Fusion Viva Magenta est identique à celle des modèles déjà disponibles. Il est animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 888+ avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4400 mAh capable de supporter la charge à 68 watts. L’écran propose une compatibilité avec le format vidéo HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au maximum. L’appareil est compatible 5G, NFC et propose du Wi-Fi 6. Il supporte les éclaboussures, mais n’est pas certifié étanche. Enfin, pour les photos, l’appareil dispose d’un capteur principal stabilisé optiquement de 50 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels qui s’occupe également des photos en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Pour les selfies, on peut compter sur un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

La nouvelle finition du Motorola edge30 Fusion Pantone Viva Magenta est proposé en précommande jusqu’au 8 décembre au prix de 599 € au lieu de 699 €. Les versions noires et blanches sont toujours disponibles pour 699 €.