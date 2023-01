Oppo cherche à développer ses propres processeurs pour ses smartphones

Après Apple, Samsung, Huawei et plus récemment Google, la société chinoise Oppo serait en train de développer ses propres processeurs pour ses futurs smartphones, histoire d’être moins dépendant de fournisseurs externes et de mieux maîtriser l’association matériel/logiciel.

Jusqu’à il y a peu, seuls Samsung, Huawei et Apple disposaient de leurs propres puces pour leurs appareils électroniques. Chez Samsung, il s’agit des chipsets Exynos. Chez Apple, ils sont numérotés et la série iPhone 14 se partage les puces A15 Bionic et A16 Bionic, selon la version alors que le géant Huawei propose depuis quelques années maintenant ses puces Kirin. Récemment, un autre géant est entré dans la danse, Google qui a collaboré avec Samsung pour développer ses puces Tensor. Or, selon le très bien renseigné Digital Chat Station, il semblerait qu’une autre marque les rejoignent prochainement : Oppo.

Un chipset MariSilicon comme CPU principal ?

En effet, Oppo serait en train de développer ses propres chipsets pour ses smartphones. On sait déjà qu’elle a réussi à concevoir et produire la puce MariSilicon X qui gère le traitement des images pour les photos et plus récemment, la puce MariSilicon Y pour la partie audio des futurs mobiles de la marque. Le premier smartphone à pouvoir profiter d’un vrai chipset comme module principal pourrait arriver courant 2024 sur le marché. Il faut effectivement un peu de temps à l’entreprise pour développer ce composant au cœur du fonctionnement du mobile et de l’optimiser suffisamment pour en tirer le meilleur parti et ainsi proposer des fonctionnalités exclusives. En outre, il est possible que des marques comme OnePlus ou realme, très proches d’Oppo puissent en profiter assez rapidement.

Pour le moment, nous ne savons pas si l’intégration d’un potentiel chipset Oppo concernerait uniquement les modèles les plus haut de gamme ou si la marque commencera à l’installer sur des appareils plus abordables. Actuellement, pour les mobiles sous Android, Qualcomm domine les débats avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2 mais son concurrent direct, MediaTek n’a pas dit son dernier mot notamment avec son chipset Dimensity 9000 Series offrant des performances assez proches de celles livrées par le Soc américain. Pour que la puce Oppo soit compétitive et envisagée sur les modèles haut de gamme, il faudrait donc qu’elle soit extrêmement performante, plus que la concurrence ce qui n’est pas une mince affaire.