SOLDES : RED by SFR lance un nouveau forfait mobile 1Go à seulement 6.99€ par mois

L'opérateur RED by SFR lance un nouveau forfait mobile pas cheri à l'occasion des soldes d'hiver 2023. Ce forfait avec 1Go de data est proposé à seulement à 6.99€ et sans engagement de durée, On vous en dit plus sur cette bonne affaire dans la suite de cette article

Le nouveau forfait RED 1Go à seulement 6.99€ par mois

Vous cherchez un forfait pas cher ? N'attendez plus et optez pour la nouvelle offre mobile de l'opérateur RED by SFR. Lancé à l'occasion des Soldes d'hiver 2023, ce forfait RED by SFR vous est proposé à seulement 6.99€ par mois sans engagement de durée. Avec cette offre mobile, vous aurez tout le loisir de consommer 1 Go en très haut débit sur le réseau SFR. Au-delà de 1Go, le rechargement de 1Go à 2€ est possible, et ce dans la limite de 4 recharges maximum puis l'usage internet est bloqué. Les services SFR Wifi et usage modem sont inclus. Par ailleurs, vous pourrez aussi profiter de l'illimité pour appeler et échanger vos SMS et MMS sans compter dans l'hexagone. Vous pourrez également utiliser votre abonnement comme en France lors de vos séjours en UE et DOM.

Deux autres forfaits pas chers pour les plus connectés !

L'opérateur RED by SFR affiche deux autres forfaits pas chers destinés aux plus connectés avec 100 et 200Go. Ces deux abonnements de téléphone sont proposés à respectivement 15.99€ et 19.99€ par mois sans engagement de durée. Ils fonctionnent sur le réseau très haut débit de SFR (3G, 4G). La 5G est accessible via option payante à 3€ par mois soit à partir de 18.99€ par mois pour 100Go de 5G.

Ces deux forfaits connectés incluent donc 100Go et 200Go par mois en France métropolitaine ainsi que 19 et 24Go de données mobiles respectivement depuis l'UE et DOM. Par ailleurs, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Dans l'hexagone, vous pourrez profiter des services SFR Wifi et modem sans aucuns frais supplémentaires. Si vous avez besoin d'utiliser plus de 100 ou 200Go, vous pourrez recharger 50Go à 10€ ( 1 recharge maximum) puis l'usage internet bloqué.