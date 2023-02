Oppo dévoilera le smartphone pliant, Find N2 Flip le 15 février prochain, suivez l’événement en direct

Mi-décembre 2022, Oppo dévoilait ses deux nouveaux smartphones pliants Find N2 et Find N2 Flip pour le marché chinois. Le premier est réservé à la Chine mais le Find N2 Flip sera commercialisé en France. Il s’agit d’un modèle à clapet et arrive directement en concurrence des Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 et Huawei Pocket P50.

Le smartphone pliant Oppo Find N2 Flip est équipé d’un écran externe (plus grand que la concurrence) dans un mode portrait et d’un écran interne flexible. Ce dernier aurait une diagonale de 6,8 pouces sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il utilise une charnière de nouvelle génération qui est plus fine et plus résistante que celle qui équipait le tout premier smartphone pliant de la marque, le Find N (jamais commercialisé hors de Chine). La marque promet de pouvoir réaliser des photos en selfie avec une excellente qualité s’appuyant sur les deux capteurs externes en positionnant le mobile ouvert à 90 degrés, l’écran externe pouvant ainsi servir de fenêtre de cadrage.

Oppo met également en avant la capacité de la batterie de l’appareil qui permettrait d’offrir une meilleure autonomie que la concurrence notamment en utilisant aussi des algorithmes d’optimisation de la consommation d’énergie. Le smartphone est animé par un processeur MediaTek Dimensity 9000+ spécialement optimisé, selon la marque.

Pour suivre le lancement du smartphone Oppo Find N2 Flip, le 15 février 2023 à 15h30 (heure française), rendez-vous sur le site YouTube en suivant ce lien. Nous saurons alors quel sera son prix et sa date de commercialisation ainsi que l'intégralité de sa fiche technique.