Oppo dévoile ses deux nouveaux smartphones pliants, le Find N2 uniquement pour la Chine et le Find N2 Flip pour le monde entier

La marque Oppo a profité de son événement annuel, les INNO DAYS 2022 pour présenter officiellement ses nouvelles technologies et deux nouveaux smartphones. Il s’agit des modèles pliants Find N2 qui succède au premier Find N et Find N2 Flip qui est une première pour le fabricant, reprenant le principe d’un mobile à clapet.

Officiellement, Oppo vient d’annoncer la sortie commerciale de deux nouveaux smartphones pliants. Le Find N2 est un modèle qui reprend les caractéristiques physiques du Find N, presque avec les mêmes dimensions et s’ouvrant tel un livre, à la manière du Samsung Galaxy Z Fold4, par exemple. Le Oppo Find N2 ne sera disponible qu’en Chine, comme son prédécesseur. L’autre modèle, c’est le Find N2 Flip. Celui-ci sera commercialisé en Chine, mais également sur d’autres marchés, dont la France.

Oppo Find N2, une version améliorée du Find N

Le nouveau smartphone Oppo Find N2 reprend exactement le même principe de pliure que le Find N. Celle-ci ne se voit d’ailleurs pas lorsqu’on ouvre l’appareil. On la sent très légèrement au toucher. Le Find N2 a les mêmes dimensions que le Find N. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il est équipé d’un écran externe AMOLED de 5,54 pouces au format 18/9 avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 1080x2120 pixels proposant, selon Oppo, une luminosité pouvant atteindre 1350 cd/m² ce qui est extrêmement lumineux. Il embarque une batterie de 4520 mAh supportant la charge à 66 watts. Pour les photos, il dispose d’une configuration de 48+50+32 mégapixels au dos. Notez la présence de la puce de traitement d’image Marisilicon X que l’on trouve notamment sur le Find X5 Pro. Il y a aussi un capteur à selfie de 32 mégapixels intégré derrière un poinçon au niveau de l’écran interne. Celui-ci mesure 7,1 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Il a une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz maximum avec une définition de 1792x1920 pixels et une luminosité annoncée à 1550 cd/m², selon la marque.

Le format de l’écran est presque carré. L’interface doit donc être adaptée et celle d’Android, mais surtout des différentes applications qui ne sont pas optimisées pour un affichage correct. C’est l’une des principales raisons qui a poussé à ne pas commercialiser le Find N2 dans d’autres marchés qu’en Chine, la marque souhaitant proposer une expérience logicielle parfaite pour un tel produit, haut de gamme. Le smartphone pliant Oppo Find N2 est décliné en plusieurs coloris dont le blanc, le vert et une version similicuir noire. Par rapport au Find N, la charnière a été revue, plus solide avec des volets qui sont toujours parfaitement collés l’un à l’autre lorsque l’appareil est fermé ce qui n’est pas le cas du Samsung Galaxy Z Fold4. Oppo annonce qu’elle peut résister à un minimum de 400 000 manipulations avant de montrer des signes de faiblesse, ce qui laisse de quoi voir venir.

Oppo Find N2 Flip, un vrai concurrent au Samsung Galaxy Z Flip4 et Razr 2022 de Motorola

Avec le Find N2 Flip, Oppo espère bien séduire un très large public qui s’intéresse aux modèles pliants donc compacts. Il utilise le principe du téléphone à clapet. En outre, comme les Razr 2022 de Motorola et Samsung Galaxy Z Flip4, il est équipé d’un écran externe, mais plus grand que la concurrence étant donné qu’il fait 3,26 pouces et qu’il est installé dans la hauteur de l’appareil contrairement à ce qui se fait jusqu’ici.

Il s’agit de la deuxième génération de charnière conçue par Oppo qui est également utilisée au sein du Find N2. Là aussi, la pliure ne se voit pas. Ouvert, le Find N2 Flip ne fait que 7,65 mm d’épaisseur et lorsqu’il est ouvert, il déploie un écran tactile AMOLED 120 Hz de 6,8 pouces. Le mobile est équipé de deux unités de batterie faisant un total de 4300 mAh soit bien plus que la concurrence ce qui devrait lui offrir une plus grande autonomie. Il est animé par la puce MediaTek Dimensity 9000+.

Comme précisé en introduction, seul le Oppo Find N2 Flip sera commercialisé hors de Chine. Il devrait être proposé d’ici la fin du premier trimestre 2023 en France, très certainement avant les annonces concernant la série des Find X6.