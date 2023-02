Oppo Reno 9 et maintenant les Reno 10, les présentations s’enchaînent pas la disponibilité apparemment

Chez Oppo, les gammes sont organisées de la manière suivante. Les smartphones A correspondent à des téléphones d’entrée de gamme aux caractéristiques techniques basiques alors que les séries Reno font référence à des modèles plus évolués, milieu de gamme proposant des composants plus évolués. Les séries Find correspondent aux téléphones Premium à haut de gamme dont les modèles pliants de la marque. En France, Oppo a officialisé la série Reno 8 à la fin de l’été 2022 avec les modèles Reno8 Lite, Reno8 et Reno8 Pro. Fin novembre, la marque organisait un événement pour présenter les successeurs : les Reno9, Reno9 Pro et Reno9 Pro+. Depuis, en France, nous attendons des nouvelles de ces smartphones. Tous les modèles seront-ils proposés ? Quelles seront les configurations techniques ? Quand seront-ils disponibles ? À quels prix ? À l’heure de l’écriture de ces lignes, nous n’avons pas d’informations à ces sujets. Or, à la faveur de certaines indiscrétions, nous apprenons que la société chinoise pourrait lancer la série Reno10 d’ici à la fin du deuxième trimestre 2023, du moins sur certains marchés. Cette série pourrait être composée des modèles Reno10, Reno10 Pro et Reno10 Pro+, sur le même schéma que la série Reno9.

Une histoire de chronologie

Mais est-ce que cela signifie que la série Reno9 passera à la trappe sur les marchés où elle n’a pas été présentée de façon à enchaîner directement sur la série Reno10 ? Difficile d’envisager que la marque pourrait officialiser la série Reno9 sur certains marchés où elle n’est actuellement pas présente et commercialiser, seulement quelques semaines/mois après, la série Reno10. Pour le moment, en France en tout cas, Oppo est occupé à promouvoir son premier smartphone pliant, le Find N2 Flip. Les nouvelles concernant la série haut de gamme Find X6 ne sont pas attendues avant le salon du MWC de Barcelone. Une annonce pourrait y être faite au sujet des Find X6 et Find X6 Pro mais ils ne seraient pas disponibles dans l’immédiat, mais plutôt dans le courant du 2e trimestre 2023. Ce serait le créneau de l’annonce des Reno10 qui, même s’il faut leur reconnaître certaines qualités, doit moins peser que celle des modèles haut de gamme, vitrine de la marque. Entre les annonces qui sont réalisées en Chine pour le marché chinois puis, ensuite, une nouvelle présentation pour la commercialisation dans les autres pays, il n’est pas toujours évident de suivre les stratégies mises en place par les marques. Comme pour jeter un peu plus de désarroi dans la danse, le Reno8T pointerait le bout de ses antennes prochainement. Espérons qu’elles soient rationalisées prochainement afin que l’on puisse y voir plus clair. En attendant, la série Reno10 donc composée de trois modèles semble faire l’objet de fuites particulièrement détaillées.

Quelles caractéristiques attendues pour les Reno10 ?

Selon plusieurs sources concordantes, il semblerait que le Reno10 aurait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et qu’il embarquerait un capteur photo de 50 mégapixels Sony IMX890 que l’on trouve au dos du Find N2 Flip, par exemple ou le OnePlus 11. Un objectif de type périscope serait aussi prévu, ce qui serait une surprise car peu courant dans ce segment de gamme. Le Reno10 Pro+ disposerait d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh supportant la charge à 80 ou 100 watts. Il pourrait bénéficier d’un capteur secondaire de 8 mégapixels.