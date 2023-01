Des photos et les détails techniques du prochain smartphone Oppo Reno8T en fuite

Depuis quelques jours maintenant, des rumeurs insistantes se font entendre au sujet d’un nouveau smartphone de la marque Oppo. Il s’agirait du Reno8T qui viendrait étoffer cette série. Des images et quelques détails techniques semblent avoir fuité et en voici tous les détails.

Il y a quelques mois maintenant, Oppo annonçait la commercialisation de la série Reno8. Elle est composée des modèles Reno8 Lite, Reno8 et Reno8 Pro avec différentes caractéristiques techniques. Il est possible qu’ils soient prochainement rejoints par un nouveau téléphone, le Reno8T. Certaines personnes très bien renseignées pensent savoir qu’il pourrait être officialisé pendant les premiers jours du mois de février, au moins sur certains marchés dont la Chine, par exemple. Rappelons que le début du mois prochain sera occupé par Samsung, le 1er février pour le lancement de sa série Galaxy S23 et que OnePlus a aussi décidé de prendre la parole le 7 février pour présenter son nouveau flagship, le OnePlus 11 5G qui pourrait être accompagné du OnePlus 11R 5G.

Les détails techniques du Oppo Reno8T

Le smartphone Oppo Reno8T pourrait utiliser un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de 90 Hz. Il serait animé par une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant supporter la charge à 33 watts. Pour la partie photo, il utiliserait un capteur principal de 100 mégapixels avec deux capteurs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et prendre des photos en mode macro, c’est-à-dire extrêmement proche du sujet. Pour les selfies, il y aurait un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Le mobile serait décliné avec 8 Go de mémoire vive et serait animé par Android 13. Notez la possibilité d’étendre la capacité de RAM avec la fonction RAM Extended. Son chipset serait un MediaTek Helio G99.

Le Reno8T serait décliné en finition similicuir orange noir ou bleu. Ses capteurs photo sont installés dans deux cercles noirs au dos, alignés verticalement.