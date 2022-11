La série des Oppo Reno 9 sera officialisée le 24 novembre avec plusieurs modèles

Actuellement, la marque Oppo propose la série de smartphones Reno8, mais ils seront bientôt remplacés par ceux de la série Reno 9 dont la présentation officielle est attendue pour le 24 novembre prochain en Chine et un peu plus tard dans les autres pays. Nous attendons les versions Reno 9, Reno 9 Pro et Reno 9 Pro+.

Il y a déjà quelques semaines de cela, des fuites de sources sérieuses nous apprenaient certaines caractéristiques techniques du futur smartphone Oppo Reno 9. Maintenant, nous avons la confirmation que la série Reno 9 d’Oppo sera officialisée le 24 novembre prochain pour un lancement en Chine dans la foulée. Pour que cette série arrive jusqu’à nous, il va falloir certainement patienter un peu. Il serait étonnant qu’Oppo annonce quelque chose d’ici la MWC de Barcelone qui doit se tenir fin février. À ce moment, il serait plutôt question du modèle haut de gamme, le Find X6 Pro et sa déclinaison, le Find X6 pour profiter de la couverture médiatique du salon.

Une présentation officielle le 24 novembre, c’est confirmé

En attendant, nous savons que l’entreprise a envoyé des invitations pour un événement qui sera déroulera le 24 novembre. Il sera le théâtre de la présentation de la série Oppo Reno 9. Celle-ci devrait être composée de trois modèles, le Reno 9, le Reno 9 Pro et le Reno 9 Pro+. Le premier serait proposé avec une finition or/rose. Le deuxième serait disponible en or scintillant alors que la version la plus aboutie profiterait d’une finition verte. Ce dernier aurait une batterie de 4700 mAh avec une capacité de recharge de 80 watts qui alimenterait le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il embarquerait un capteur photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un autre capteur de 8 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels.

Oppo Reno8

Les caractéristiques attendues pour les Oppo Reno 9 Pro et Reno 9

Pour le Reno 9 Pro, il serait animé par un chipset MediaTek Dimensity 8100-Max avec une batterie de 4500 mAh capable de supporter la charge à 67 watts. Il s’appuierait sur une configuration photo de 50+8 mégapixels à l’arrière. Le Oppo Reno 9 aurait un module principal de 64 mégapixels avec un autre capteur de 2 mégapixels. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 67 watts, le tout étant animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. Toutes ces caractéristiques demandent à être confirmées et il ne reste plus beaucoup de temps à patienter pour savoir si elles sont avérées ou pas.