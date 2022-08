Oppo dévoile ses nouveaux smartphones de la série Reno8 avec le Reno8 Lite, le Reno8 et le Reno8 Pro

Après la série Reno7 presque passée sous silence, la marque Oppo lance la nouvelle série de smartphones Reno8. Celle-ci se compose de trois modèles ayant des configurations techniques légèrement différentes afin de séduire un public aussi large que possible. Le Reno8 Lite est le mobile le plus abordable car proposé à 449 € alors que le Reno8 représente le milieu avec un prix de 599 € tandis que le Reno8 Pro est le mieux équipé des trois pour un tarif de 799 €, hors offre de lancement.

Quelle fiche technique pour le Reno8 Lite ?

Le nouveau smartphone Oppo Reno8 Lite est un modèle plutôt compact faisant 173 grammes sur la balance et propose un design aux profils plats et aux capteurs photo installés dans le coin supérieur à gauche sur une plaque de couleur, identique à celle du reste du dos. Il est décliné en noir ou en « arc-en-ciel » avec de très beaux reflets. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec 8 Go de mémoire vive auxquels on peut rajouter 5 Go de mémoire virtuelle, en cas de besoin. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh, comme les deux autres mais peut se charger avec une puissance maximale de 33 watts contre 80 watts pour les Reno8 et Reno8 Pro. Son écran est de type AMOLED sur 6,43 pouces, comme le Reno8 mais ce dernier profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz sur le Reno8 Lite. Il est Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth avec une prise audio jack pour brancher un casque. Le son du haut-parleur est mono. Enfin pour la partie photo, le Reno8 Lite utilise un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé numériquement avec deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun.

Oppo Reno8, une fiche technique qui diffère

Le Reno8 est à peine plus grand que le Reno8 Lite faisant 179 grammes. Il dispose de la même batterie que la version Lite mais profite d’une puce MediaTek Dimensity 1300 plus véloce avec 8 Go de mémoire vive aussi et également la possibilité de puiser jusqu’à 5 Go de mémoire virtuelle. L’écran est de type AMOLED sur 6,43 pouces à 90 Hz et il est Wi-Fi 6 tout en étant compatible 5G. La capacité de stockage interne est de 256 Go sans possibilité d’accepter de carte mémoire interne. La partie photo est confiée à un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de photos macro de 2 mégapixels.

Quelle configuration pour le Oppo Reno8 Pro ?

Enfin, le Reno8 Pro fait 183 grammes. Il est équipé d’un écran plus grand que les deux autres mobiles de cette série, de 6,7 pouces en diagonale, toujours sur une dalle AMOLED avec une compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il dispose de la même connectivité que le Reno8 avec lequel il partage aussi la capacité de sa batterie et sa puissance de charge. Il bénéficie également de la même configuration pour les photos avec un capteur à selfie de 32 mégapixels, IMX709 RGBW que l’on trouve aussi sur les Find X5 et Find X5 Pro mais se montre plus performant grâce à son processeur MediaTek Dimensity 8100 Max. Notez l’intégration de la puce de traitement d’image, Marisilicon X.

Pour leur lancement, les smartphones profitent d’offres spéciales. En effet, pour tout achat d’un Oppo Reno8 Lite, une paire d’écouteurs Oppo Enco Free2 est offerte. C’est une paire d’écouteurs Oppo Enco X2 que l’on obtient gratuitement pour l’achat d’un Oppo Reno8 ou d’un Oppo Reno8 Pro. Ces offres sont valables du 31 août jusqu’au 14 septembre inclus.