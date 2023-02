Alerte bon plan : près de 200€ de remise immédiate sur l’iPhone 14 neuf

A la recherche de LA bonne occasion pour vous acheter l’iPhone 14 ou en faire cadeau à un proche ? On l’a trouvé pour vous, et elle accessible dès maintenant sur Rakuten ! En suivant le lien que nous partageons avec vous sur cette page, vous pouvez en effet accéder à une offre exceptionnelle grâce à laquelle vous économisez près de 200 € sur le prix de vente actuel de votre futur nouveau smartphone !

L’iPhone 14 (128 Go) Neuf et scellé à 829.99 €

Modèle standard de la dernière génération d’iPhones, l’iPhone 14 fait partie des smartphones les plus puissants et les plus complets du moment. Son bel écran, son puissant processeur et son nouvel appareil photo en font en effet un appareil polyvalent qui comble les attentes de tous les types d’utilisateurs.

Grâce à l’offre que nous partageons avec vous aujourd’hui, vous allez pouvoir vous offrir ce petit bijou à seulement 829.99 € au lieu de 1 019 € ; soit environ 190€ de réduction directe !

Rappelons ici qu’il s’agit d’un iPhone 14 Neuf et scellé, qui n’a donc jamais été utilisé !

Et ce n’est pas tout ! En profitant de cette offre directement sur la plateforme de Rakuten, la possibilité vous est offerte de payer en plusieurs fois sans frais.

Précisons également que l’appareil vendu dans le cadre de cette offre est un modèle européen authentique qui bénéficie de 2 ans de garantie. Le marchand assure par ailleurs la livraison gratuitement chez vous en 2 à 4 jours ouvrés.



Rappel des caractéristiques de l’iPhone 14

Disponible sur le marché depuis septembre dernier, l’iPhone 14 est doté d’un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui reprend l’encoche «notch » de l’iPhone 13. Cet écran possède une luminosité maximale de 1200 nits et est protégé par le fameux Ceramic Shield qui garantit sa bonne résistance face aux chutes.

Certifié IP68, l’iPhone 14 embarque sous sa coque une nouvelle version de la puce A15 Bionic. Plus efficace énergétiquement, ce processeur gravé en 5 nm et cadencé à 3,23 GHz assure des performances de haut vol et chauffe beaucoup moins que son prédécesseur.

Pour les créateurs de contenu (photos et vidéo), ce modèle Apple embarque deux nouveaux capteurs arrière de 12 mégapixels chacun, avec plusieurs modes et fonctionnalités inédites, comme le Mode Action.

Enfin, pour ce qui est de la batterie, l’iPhone 14 se dote d’un bloc de 3279 mAh compatible avec la charge rapide à 20 W, la recharge MAgSafe à 15W et la recharge sans fil QI à 15 W.