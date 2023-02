MWC 2023 : TCL complète ses séries de smartphones avec les deux entrées de gamme TCL 406 et TCL 403

Pour le MWC de Barcelone qui se déroule actuellement, la marque TCL vient d’annoncer qu’elle complétait sa gamme de smartphones avec l’arrivée de deux nouveaux modèles, les TCL 406 et TCL 403 dotés d’écrans qui doit limiter la fatigue oculaire, selon le fabricant et particulièrement abordables puisqu’ils sont proposés à partir de 89 €. En voici tous les détails.

Lors du salon CES de Las Vegas, TCL avait annoncé l’arrivée sur le marché de plusieurs modèles d’entrée de gamme dont certains sont compatibles avec les réseaux 5G. Il s’agissait des TCL 40 R 5G, TCL 40 SE et TCL 408. Désormais, il va falloir aussi compter sur deux autres appareils, les TCL 406 et TCL 403.



Le smartphone TCL 406 fonctionne sous Android 13, soit la dernière version du système de Google avec la promesse de plusieurs mises à jour ainsi que pour la sécurité. L’appareil profite d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 720x1600 pixels utilisant la technologie NXTVision développée par TCL permettant d’offrir des bords des très fins et une gêne minimale de la part du capteur photo frontal.

Il y a deux haut-parleurs pour un son surround. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui offrir une grande autonomie. Au dos, il y a un capteur photo principal de 13 mégapixels associé à un capteur secondaire pour l’optimisation des portraits, de 2 mégapixels.

L’objectif avant est un 8 mégapixels pour se prendre en selfie. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil, au niveau du bouton de mise en veille, pour authentifier le propriétaire.

Le smartphone TCL 406 est disponible pour un prix de 129 €.

Le TCL 403, le plus abordable de la gamme

Le smartphone TCL 403 utilise un écran LCD de 6 pouces avec une définition de 480x960 pixels alimenté par une batterie d’une capacité de 3000 mAh. Il est animé par le processeur MediaTek Helio A22 avec 2 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage interne pouvant supporter l’ajout d’une carte mémoire au format micro SD. Il est compatible Bluetooth, 4G, Wi-Fi et propose un port audio pour brancher un casque.

Pour les photos, il se contente d’un capteur de 8 mégapixels à l’arrière, ouvrant à f/2.0 capable de filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde. Pour les selfies, il dispose d’un objectif frontal de 5 mégapixels. Le TCL 403 fonctionne sous Android 12 Go Edition, pensé pour les configurations les plus modestes. L’appareil mesure 159,2x78,2 mm pour un profil de 9,6 mm et un poids de 182 grammes. Il est décliné en mauve ou en noir avec une texture sur la partie arrière de l’appareil.

Le smartphone TCL 403 est disponible pour un prix de 90 € environ. Il est décliné en noir ou mauve.