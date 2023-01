TCL présente la série de smartphones TCL 40 Series lors du CES 2023 de Las Vegas

Le salon du CES de Las Vegas est le plus grand rassemblement pour les entreprises high-tech du monde entier exposant leurs dernières innovations technologiques. Cette année, TCL a annoncé la sortie de nouveaux smartphones de la série 40 avec le TCL 40 R 5G, le TCL 40 SE et le TCL 408 dont voici tous les détails.

La marque TCL renouvelle son offre dans le secteur des smartphones avec les nouveaux TCL 40 R 5G, TCL 40 SE et TCL 408. Ils ont été annoncés lors de la conférence de presse du salon du CES de Las Vegas. Il s’agit de modèles d’entrée de gamme offrant de très larges écrans, une grosse batterie pour l’autonomie, un capteur photo principal de 50 mégapixels et une connectivité assez complète notamment avec le support des réseaux 5G. Le TCL 40 R 5G est le mieux équipé des trois nouveautés annoncées par la marque. Il profite d’un revêtement spécifique au dos avec un bloc d’optiques assez discret installé dans le coin supérieur à gauche. Il propose des lignes assez arrondies et a des dimensions qui sont tout à fait dans la moyenne des appareils de ce type. Il fait 192 grammes sur la balance, ce qui est inférieur au poids moyen des smartphones.

Il est animé par une puce MediaTek Dimensity 700 comme le TCL 30 5G et le TCL 20 R 5G avec 4 Go de mémoire vive. Il propose 64 ou 128 Go d’espace de stockage, à choisir parmi l’une ou l’autre des configurations. Il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 15 watts. Il n’est pas question ici de chargement sans fil ou inversé. L’écran mesure 6,6 pouces sur une dalle LCD avec une faible définition de 720x1612 pixels. Il y a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz proposant des défilements plus fluides qu’avec un écran classique. L’appareil est compatible 5G, NFC, Bluetooth et Wi-Fi. On peut compter sur un lecteur d’empreinte digitale sur le côté. Le son délivré par le mobile est stéréo. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Enfin, pour les photos, il y a un capteur principal de 50 mégapixels associé à deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour l’optimisation des portraits et les prises de vue en mode macro.

Les caractéristiques des TCL 40 SE et TCL 408

Parallèlement, la marque a également présenté le TCL 40 SE. Il a plusieurs caractéristiques communes avec le TCL 40 R 5G. Sa connectivité est identique ainsi que sa configuration photo. L’écran est légèrement plus grand, car il fait 6,75 pouces en diagonale, toujours sur une dalle LCD avec une définition de 720x1600 pixels. La batterie fait 5010 mAh et l’appareil est un peu plus grand, mais, paradoxalement, plus fin faisant 8,45 mm de profil contre 8,99 mm pour le TCL 40 R 5G. Il est animé par la puce MediaTek Helio G37 associée à 4 ou 6 Go de mémoire vive et avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage extensibles via une carte mémoire.

Enfin, le TCL 408 propose des dimensions similaires du TCL 40 R 5G, mais embarque une puce nettement moins véloce s’agissant du Soc MediaTek Helio P22 avec 3 ou 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage extensibles. Il y a une batterie de 5000 mAh à bord. Le capteur photo de 50 mégapixels est bien là, mais avec un seul capteur de 2 mégapixels pour optimiser les effets Bokeh. L’écran est identique à celui du TCL 40 SE et le TCL 408 est limité à une connectivité 4G. Il est décliné en noir ou en bleu.

Pour le moment, TCL n’a pas encore annoncé de prix ni de date de commercialisation pour la France.