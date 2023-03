Promo smartphone : Ce smartphone Samsung pas cher est à prix cassé chez ce marchand !

Vous recherchez un smartphone polyvalent, bon marché et doté d'une bonne autonomie ? Alors vous êtes au bon endroit, c'est la description parfaite du Samsung Galaxy A13. Ce smartphone Samsung, sorti en mars 2022,est le dernier smartphone d'entrée de gamme du géant coréen. Il s'agit d'un smartphone très peu cher mais doté d'une bonne fiche technique pour son prix :

écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces

Puce Exynos 850 polyvalente et fluide

5 capteurs photos, dont 1 à l'avant pour une grande polyvalence de prise photo

dont 1 à l'avant pour une grande polyvalence de prise photo Une autonomie pouvant dépasser 2 jours grâce à sa batterie de 5000 mAh

Un smartphone idéal si vous avez une utilisation modérée de votre téléphone au quotidien. Il est actuellement au prix de 143€ chez Amazon, un prix très bas pour ce smartphone Samsung habituellement à 199€.

Quel design pour le Galaxy A13 ?

Le Galaxy A13 se décline en deux coloris différents (noir et blanc). Il pèse 195 g et a pour dimensions 165.1 x 76.4 x 8.8 mm. Quant à la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. L'appareil est compatible avec les cartes nano SIM. Le Galaxy A13 est un smartphone équipé d'un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 1080 X 2408 px de définition et de 6,6 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Pour tout ce qui est photos et vidéos, cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A13, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose quant à lui 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, l'objectif avant possède 8 Mpx de résolution. Du point de vue des clips vidéo, l'appareil peut capturer en 1080p. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique.

Performances et autonomie

Sous le capot, le portable embarque la puce Exynos 850. Elle est également dotée d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2 GHz. Cette dernière est épaulée par 4 Go de RAM. Du côté connectivité et réseau, l'appareil intègre la 4G. Le portable tourne sous Android 12. Du point de vue de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh se recharge avec la charge rapide (15 W).