La conférence Google I/O se déroulera le 10 mai 2023, Android 14, Pixel 7a, Pixel 8 Series, Pixel Fold, les annonces attendues

Comme chaque année, Google va organiser un événement, cette fois en présentiel, retransmis sur les différents canaux de diffusion tels que les réseaux sociaux. La conférence Google I/O aura lieu le 10 mai prochain depuis l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, siège de la marque.

La conférence Google I/O est LE rendez-vous des développeurs pour Android permettant de se tenir au courant des dernières évolutions du système, des possibilités offertes par Google en termes de développement et d’annonces. Cette année, le géant américain est particulièrement attendu sur la prochaine version de son système Android 14 qui en est actuellement à la phase Bêta 2. Nous devrions en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités proposées.

La tablette, le premier smartphone pliant et des infos sur la prochaine gamme de mobiles sont attendus

Mais la Google I/O, c’est aussi l’occasion de lever le voile sur des produits de la marque comme les smartphones, par exemple. Cette année, la marque est très attendue aussi à propos de la Pixel Tablet, une tablette tactile conçue pour être polyvalente. Nous devrions aussi tout savoir du smartphone de milieu de gamme, le Pixel 7a qui vient succéder au Pixel 6a.

Lors de la conférence Google I/O, il devrait être question du premier smartphone pliant de la marque américaine, le Pixel Fold, si c’est bien son nom et dont de nombreuses rumeurs cours à son sujet. Nous verrons si elles sont vérifiées ou au contraire contredites. Lors de cet événement, on devrait également entendre parler de la prochaine série de smartphones Google Pixel 8 qui serait composée d’un modèle « classique » Google Pixel 8 et d’une version Pro, avec le Google Pixel 8 Pro venant remplacer les actuels Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

La conférence Google I/O sera donc un événement présenté physiquement à Mountain View, mais sera également en partie retransmise via les chaines de la marque ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle dure plusieurs jours et permet aux développeurs de s’informer sur les futurs développements, mais également d’échanger avec les équipes de la firme.