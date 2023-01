Fuite d’une vidéo de prise en main du prochain smartphone Google Pixel 7a montrant son design

Plusieurs rumeurs convergent pour dire que la présentation officielle du nouveau smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 7a aurait lieu pendant la prochaine conférence Google I/O qui doit se dérouler courant mai aux États-Unis. Le Pixel 7a doit logiquement remplacer le Pixel 6a et nous avons eu vent dernièrement d’une feuille de route de la marque américaine expliquant les futurs projets à venir.

Une vidéo vient de fuiter sur la toile. Elle montre une personne qui tient en main ce qui pourrait bien être le prochain smartphone Pixel 7a de Google. La séquence aurait été filmée au Vietnam. Un peu plus tôt, plusieurs visuels de rendu particulièrement réalistes du nouveau mobile Google ont aussi fuité.

On peut notamment confirmer la présence de larges bords sur les côtés, mais aussi sur les parties supérieures et inférieures de l’écran de l’appareil filmé. Il y a un poinçon pour abriter le capteur photo frontal. Le dos du Pixel 7a emprunte beaucoup aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro notamment au niveau de sa large bande qu’il reprend comme pour faire partie de la famille. Le mobile manipulé dans la vidéo est équipé d’un écran ayant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour les autres caractéristiques techniques, pour le moment, elles sont encore assez vagues. Plusieurs personnes pensent savoir que le Pixel 7a pourrait avoir un écran avec une définition de 1080x2400 pixels, deux capteurs photo à l’arrière, un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran et qu’il pourrait supporter la charge sans fil. Il est tout à fait possible que d’autres indiscrétions nous parviennent d’ici la présentation officielle de l’appareil par Google.