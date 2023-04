Les grandes lignes du futur smartphone pliant Oppo Find N3 ou du OnePlus V Fold

Une fois n’est pas coutume, c’est le sérieux et très bien renseigné Digital Chat Station qui nous livre ce qui semble être les derniers détails sur le prochain smartphone pliant de la marque Oppo. Il pourrait s’agir du Find N3 qui viendrait logiquement succéder au Find N2 qui est exclusivement disponible en Chine, mais que nous avons tout de même pu prendre en main pour vous livrer nos impressions. Nous avons droit au modèle à clapet, le Find N2 Flip, en France et il n’est pas certain que le Find N3 arrive à trouver son chemin jusque chez nous. Oppo pourrait le garder pour son marché local d’autant que l’avenir de la marque n’est pas certain en Europe même si elle défend le contraire, de manière officielle.

Il y a quelques semaines, les premières rumeurs se faisaient entendre, concernant le Find N3.

Quelles caractéristiques techniques pour le Find N3 ?

Selon Digital Chat Station, le Find N3 aurait un écran interne de 8 pouces en diagonale. Il afficherait une définition de 2268x2440 pixels et serait particulièrement mince. L’écran externe mesurerait 6,5 pouces. Les deux surfaces auraient une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Sa batterie aurait une capacité de 4805 mAh et il serait alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Toujours d’après la même source, le mobile serait doté d’un capteur photo de 50 mégapixels, Sony IMX890 stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il serait aussi équipé d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un téléobjectif de 32 mégapixels pouvant effectuer un zoom optique. Il y aurait deux capteurs à selfie, comme les autres mobiles pliants avec un module de 20 mégapixels installé au niveau de l’écran externe et un autre de 32 mégapixels positionné dans le coin de l’écran interne.

Un nouveau design pour le prochain mobile pliant d’Oppo ?

Toujours d’après la même source, le Find N3 d’Oppo proposerait un design différent de son prédécesseur. En effet, celui-ci dispose d’un îlot dans le coin supérieur à gauche, à l’image des Find X5, par exemple. Pour le Find N3, il semble que le dos du mobile soit plutôt harmonisé avec celui du Find X6 Pro, le modèle le plus haut de gamme de la marque qui a été officialisé en Chine et dont nous attendons des nouvelles pour savoir s’il sera finalement disponible en France, comme le Find X6, d’ailleurs.

Ainsi, si on en croit le schéma publié par Digital Chat Station, le Find N3 aurait donc un très large cercle, à l’arrière pour intégrer les capteurs photo. En outre, on peut aussi voir que l’écran externe serait nettement plus grand que celui qui est proposé sur le Find N2. Un bouton Slider-alert que l’on trouve sur les mobiles de la marque OnePlus serait également présent sur l’un des profils pour mettre en sourdine d’un seul geste. La touche pour mettre en veille le mobile servirait aussi de lecteur d’empreinte digitale comme sur les Samsung Galaxy Z Fold4 et Honor Magic Vs, par exemple avec lequel il va entrer en concurrence.

Pour le moment, aucune source ne s’est encore risquée à annoncer une date de lancement pour le Oppo Find N3. Une petite musique commence parallèlement à monter en disant que ce mobile pourrait aussi être renommé OnePlus V Fold et qu’il s’agirait de la version internationale qui serait commercialisée hors de Chine alors que le Find N3 serait, comme son prédécesseur, réservé au marché local.