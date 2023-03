Les premières indiscrétions sur le smartphone pliant Oppo Find N3 : il aurait un écran de 8 pouces

Le smartphone pliant Oppo Find N2 a été lancé en décembre dernier en Chine et les premières rumeurs sur son successeur apparaissent déjà. Il serait doté d’un écran interne de 8 pouces et embarquerait le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. En voici tous les détails.

Alors que la marque Oppo tente de faire taire les rumeurs disant que la société quitterait les marchés européens, les premières indiscrétions concernant le successeur du smartphone pliant Oppo Find N2 annoncé en décembre dernier font déjà surface. Rappelons que le Find N2 n’est malheureusement pas disponible en France, la marque préférant se concentrer sur le Find N2 Flip qui offre, toujours d’après la société chinoise, une expérience logicielle totalement aboutie, ce qui ne serait pas le cas pour la version Find N2. En effet, il faut reconnaître que les applications mobiles sont loin d’être optimisées pour l’affichage sur un écran interne d’un téléphone pliant qui s’ouvre comme un livre, tel que le Find N2 et à la différence d’un modèle Flip qui propose une expérience logicielle aussi solide que sur un mobile classique. Il est possible que les choses évoluent avec la sortie sur le marché du premier smartphone pliant de Google qui pourrait donc impulser une nouvelle dynamique pour son système Android et ainsi pousser les sociétés éditrices des applications à proposer des interfaces adaptées.



Oppo Find N2

En attendant, comme évoqué plus haut, les premières rumeurs concernant le Find N3 d’Oppo se font entendre sur le réseau social Weibo en Chine. Ainsi, selon le sérieux Digital Chat Station, le successeur du Find N2 aurait un écran interne d’une diagonale de 8 pouces lorsqu’il est totalement ouvert contre 7,1 pouces pour le Find N2 et le Find N avant lui. Il aurait une définition de 2268x2440 pixels. Cela en ferait le plus grand écran disponible pour un smartphone dépassant même la diagonale de certaines tablettes tactiles.

En outre, le Find N3 est pressenti avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit la puce la plus véloce du monde pour les mobiles sous Android. Il disposerait d’une batterie ayant une capacité de 4805 mAh. Selon Digital Chat Station, le Find N3 serait « ultra mince », sans donner plus de détail.



Par contre, les caractéristiques techniques de ses capteurs photo sont renseignées. Toujours d’après la même source, plutôt fiable, le Find N3 aurait un capteur photo principal de 50 mégapixels, un Sony IMX890 stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il serait accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels. L’appareil disposerait de deux capteurs à selfie. Le premier serait installé tout en haut de l’écran externe avec 20 mégapixels et le deuxième serait proposé au niveau de l’écran interne, dans le coin et embarquerait 32 mégapixels.



Nous verrons d’ici les prochains mois si ces rumeurs s’avèrent exactes et en croisant les doigts pour que ce modèle soit disponible en Europe et plus particulièrement en France. En attendant, vous pouvez lire notre prise en main du Find N2 pour vous faire une idée.