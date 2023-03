Oppo et OnePlus démentent quitter le marché européen malgré les rumeurs

L’origine de l’histoire remonte à une plainte déposée en Allemagne par la marque Nokia pour violation de l’un de ses brevets concernant les technologies 4G et 5G par les marques Oppo et OnePlus. Ces dernières ont été reconnues coupables d’utiliser des signaux 4G et 5G sans s’acquitter la licence correspondante ayant jugé que le montant était beaucoup trop important. Cela a entrainé une mise à jour du site d’Oppo allemand qui est totalement vidé de toutes mentions à un téléphone, par exemple. Idem pour le site OnePlus. On se demandait alors si les marques allaient continuer à commercialiser des téléphones mobiles en Europe après cette décision.

En mars, lors du MWC de Barcelone, les marques se sont faites relativement discrètes. Oppo n’avait pas d’annonce à faire vu qu’elle avait lancé le Find N2 Flip quelques semaines plus tôt sur le marché français, mais OnePlus montrait tout de même le OnePlus 11 Concept, innovant. Un peu avant la présentation officielle de la nouvelle série haut de gamme Find X6, des personnes plutôt bien renseignées avançait le fait que le Find X6 Pro ne serait pas disponible sur tous les marchés et pourrait être proposé uniquement en Chine, une information déconcertante lorsqu’on sait que les marques aiment montrer leur savoir-faire et que la version X6 Pro représente ce que l’entreprise sait faire de mieux dans le domaine de la téléphonie et de la photographie embarquée. Nous nous attendions donc à accueillir prochainement la version standard, Find X6, mais entre temps, une nouvelle rumeur arrivait : Max Jambor tweetait que les marques Oppo et OnePlus se retiraient des marchés européens. Il n’était pas très clair sur les pays qui seraient concernés, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités ou presque. La France représente l’un des plus gros marchés pour ces marques et son retrait pourrait entrainer des conséquences particulièrement néfastes.

La parole à Oppo France

Nous avons pu prendre contact avec Oppo France et, les représentants de la marque nous ont affirmé qu’ils continueraient à être présents. Selon eux : « OPPO et OnePlus maintiennent leurs engagements sur tous les marchés européens sur lesquels ils sont présents. Nous avons connu un excellent début en 2023 avec les lancements réussis de plusieurs produits en Europe et nous avons une gamme de produits à venir pour le reste de l'année. Comme toujours, OPPO et OnePlus continueront à fournir des produits plus innovants et le meilleur service pour les utilisateurs. »

Nous verrons donc dans les prochaines semaines ou les mois à venir si, effectivement, les produits arrivent. OnePlus devrait officialiser le smartphone de milieu de gamme Nord CE 3 Lite 5G le 4 avril prochain et nous attendons des nouvelles de la commercialisation de la série Find X6 avec une version Pro… ou pas.