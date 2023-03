Oppo officialise les Find X6 et Find X6 Pro mais uniquement pour la Chine

Après les modèles haut de gamme de Samsung, Honor et Xiaomi, c’est maintenant à Oppo de présenter ses nouveautés. La marque chinoise a ainsi officialisé les Find X6 et Find X6 Pro qui remplacent les excellents Find X5 et Find X5 Pro. Alors que les précédents modèles cultivaient leurs différences de design, les deux nouveaux téléphones sont quasiment identiques. Ils n’ont pas exactement la même taille, la version Pro étant légèrement plus haute et plus large, mais aussi plus épaisse. Cette dernière est déclinée en finition verre ou similicuir. Comptez sur un poids de 216 grammes pour la version cuir, 218 grammes pour la version verre et 207 grammes pour le Find X6 (photo ci-dessous).

Du Snapdragon pour le Pro et du Dimensity pour la version standard

Les deux smartphones sont proposés avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’ajouter une carte mémoire micro SD. La version Pro est animée par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tandis que la version standard utilise le Soc MediaTek Dimensity 9200. Les deux mobiles embarquent la puce de traitement d’image développée en interne par Oppo, MariSilicon X qui profite, d’une plus grande finesse de gravure, 4 nm contre 6 nm sur la précédente génération. Ce nouveau Soc devrait permettre d’optimiser encore un peu plus les photos prises par l’appareil et améliorer la qualité d’affichage, en général.

Pour les photos, le Find X6 Pro est équipé d’un capteur 50 mégapixels Sony IMX989 de 1 pouce, comme le Vivo X90 Pro et le Xiaomi 13 Pro avec 8 lentilles, stabilisé optiquement tandis que la version standard doit se contenter d’un capteur 50 mégapixels 1/1,54 pouce aussi stabilisé optiquement avec 6 lentilles. Les deux utilisent un capteur secondaire de 50 mégapixels IMX766 pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Ils ont aussi de commun le téléobjectif de 50 mégapixels Sony IMX890 stabilisé optiquement et capable d’offrir un zoom optique 3x et numérique jusqu’à 120x.

Le capteur à selfie est un module de 32 mégapixels installé à l’avant et proposé sur les deux smartphones.

Des écrans qui semblent de grande qualité

Pour l’affichage, le Oppo Find X6 utilise une dalle AMOLED incurvée sur 6,74 pouces affichant une définition de 1240x2772 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz en mode adaptatif, une compatibilité HDR10 et un pic de luminosité annoncé de 1450 cd/m². Pour la version Pro, on pourra compter sur un affichage AMOLED sur 6,82 pouces en mode incurvé avec une définition de 1440x3168 pixels, une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, une fréquence pouvant varier dynamiquement entre 1 et 120 Hz et une luminosité maximale de 2500 cd/m², selon Oppo. Il est protégé par la technologie Corning Gorilla Victus 2, comme les écrans des Samsung Galaxy S23. Il y a un lecteur d’empreinte dessous, sur les deux modèles.

Ils sont certifiés IP64 et embarquent une connectivité 5G, Wi-Fi (7 pour le Pro et 6 pour la version standard). Le Find X6 Pro utilise une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4800 mAh pour le Find X6. Ce dernier peut supporter une charge filaire à 80 watts, mais pas la charge sans fil qui est proposée sur la version Pro, à 50 watts alors que la charge filaire peut monter jusqu’à 100 watts.

Sortiront ? Sortiront pas ?

Les nouveaux smartphones Oppo Find X6 et Find X6 Pro seront disponibles dans les prochains jours en Chine. Il s’est murmuré que la version Pro ne serait pas distribuée hors de Chine et des rumeurs qui se font de plus en plus insistantes font état du fait que les deux mobiles pourraient ne pas être commercialisés en France et plus largement en Europe. Si tel était le cas, cela placerait Oppo dans une situation délicate stratégiquement parlant si la marque veut continuer sur ce marché européen, car le nombre d’appareils se réduit au fil des générations et même si le Find N2 Flip vient d’être commercialisé, ce n’est pas avec lui que l’entreprise va faire « ses chiffres de ventes ».

Pour mémoire, realme, une marque plus ou moins liée à Oppo faisant partie du même consortium d’investissement, n’a plus de représentants en France malgré une fin d’année dernière tonitruante et des modèles qui continuent à être présentés, préférant concentrer sa communication à l’échelle européenne. Qui du troisième larron, OnePlus qui a aussi récemment revu ses gammes à la baisse avec un seul modèle haut de gamme, le OnePlus 11 ? Est-ce que Oppo va réduire la voilure de la même manière, encore pire ? À ce jour, nous n’avons aucune information sur une commercialisation des nouveaux téléphones Oppo en France, mais comptez sur nous pour vous en dire plus dès que nous aurons des informations fiables à ce sujet.