Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 pourraient être officiellement présentés le 26 juillet prochain

Habituellement, Samsung lance ses nouveaux smartphones pliants courant août, mais il semblerait que pour cette année, la marque lance sa nouvelle génération plus tôt que prévu. En effet, selon plusieurs rumeurs insistantes et jugées sérieuses, Samsung pourrait organiser l’évènement Unpacked pour annoncer le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 fin juillet. Plus précisément, la date du 26 juillet 2023 est pressentie. En outre, certaines personnes qui semblent bien renseignés affirment que contrairement aux précédents évènements Unpacked qui se sont déroulés à Barcelone pendant le MWC, à New York, San Francisco, cette année, la présentation aurait lieu à Séoul, en Corée du Sud.

En outre, remplançant respetivement les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 pourraient être proposés à la vente à partir du 11 août 2023.

Pourquoi avancer la date de lancement ?

Ce lancement avancé, par rapport aux précédents évènements, serait principalement dû à un marché moribond concernant les ventes de semi-conducteurs ayant particulièrement affecté la firme sud-coréenne ces derniers mois. Avec une disponibilité plus tôt, Samsung espère ainsi accroître ses revenus d’ici le troisième trimestre et rendre la fin de l’année moins insupportable pour ses finances. La société espère séduire un public toujours plus large pour ses smartphones pliants. De plus en plus de marques en proposent même si cela reste, pour le moment, un marché de niche et ce n’est pas là que la marque ferra le plus gros de ses ventes. Récemment, Google a annoncé son Pixel Fold, mais seulement pour certains marchés ce qui laisse un peu de répit à Samsung, mais pour combien de temps encore avant la déferlante d’autres appareils pliants avec leurs atouts, mais aussi leurs faiblesses. Les deux mobiles Samsung sont attendus avec une charnière en forme de goutte d’eau qui devrait moins blesser le centre de l’écran interne que sur les modèles actuels. Ils devraient être dotés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, comme la gamme des Galaxy S23. Une puce spécialement développée par les équipes Samsung et Qualcomm pour offrir des performances plus élevées que sur la version classique.