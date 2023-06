Samsung Galaxy A34 : Découvrez le meilleur rapport qualité/prix de Samsung pour moins de 300€ chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone milieu de gamme ayant un super rapport qualité/prix. Samsung a su se démarquer en proposant un smartphone complet avec un parfait compris entre puissance/prix. En effet, le Samsung Galaxy A34 est équipé d'une puce puissante qui permet d'effectuer toutes les tâches du quotidien facilement. Son écran AMOLED 120hz, de 6,6 pouces est un réel avantage pour un smartphone de cette gamme. De plus, les écrans Samsung sont réputés pour être de bonne qualité avec de belles couleurs. N'hésitez plus et venez profiter de l'un des derniers smartphones sorti par Samsung à seulement 294€ chez Rakuten !

Les bonnes caractéristiques du Samsung Galaxy A34

Écran : Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A34 sont correctes et à la hauteur de ce qu'on peut attendre pour un smartphone de cette gamme. Son principal atout est bien évidemment son écran géant AMOLED 120hz, de 6,6 pouces. Grâce à celui-ci plus besoin d'aller au cinéma ! Vous pourrez regarder vos vidéos, films, etc en ayant un confort visuel inégalé pour un smartphone milieu de gamme ! De plus, son autonomie est bonne et vous permettra de tenir plus d'une journée en utilisation normale. Il est également équipé de la recharge rapide ce qui permet de recharge en 30 minutes 50% du smartphone ! Pour finir, le Samsung Galaxy A34 est équipé de la puce Mediatek Dimensity 1080. Ce processeur est très performant et suffira largement pour ce smartphone, pas d'inquiétude !

La promotion du Samsung Galaxy A34 sur Rakuten

Le Samsung Galaxy A34 ne reçoit pas souvent de promotion, car ce smartphone est sorti en mars 2023. C'est pourquoi pouvoir le retrouver à 294€ au lieu de 399€ seulement 2 mois après sa sortie est du jamais-vu ! De plus, si vous souhaitez vendre votre smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy A34 sur Rakuten. N'attendez plus et foncez profitiez de cette offre incroyable !