De nouveaux détails sur les écrans des prochains Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Google doit prochainement renouveler sa gamme de smartphones et présenter les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro. De plus en plus de détails sont dévoilés et les derniers en date concernent les écrans de ces appareils dont les caractéristiques semblent connues.

Après les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google devrait officialiser les Pixel 8 et Pixel 8 Pro lors d’un événement cet automne. Ils sont l’objet de plusieurs rumeurs concernant non seulement leurs caractéristiques techniques, mais également leur aspect physique. Des visuels particulièrement réalistes ont ainsi pu être publiés montrant à quoi pourraient très probablement ressembler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Des prévisions concernant les écrans des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été faites. Il semble que celles-ci se confirment. En effet, le site Android Authority a réussi à obtenir des informations qui semblent fiables depuis une source travaillant chez Google et qui détaillent les caractéristiques techniques des écrans des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Quels écrans pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ?

Comme cela a été pressenti, le smartphone Google Pixel 8 aura un écran de 6,17 pouces en diagonale. Il s’agirait d’une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels. Cela lui confère une densité de pixel de 427 ppi. Il disposerait d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz lui permettant d’offrir des défilements fluides. En outre, on pourrait compter sur une luminosité de 1400 cd/m² contre 1000 cd/m² pour l’actuel Pixel 7. Ce dernier a, rappelons-le, une surface d’affichage de 6,3 pouce donc plus grand que ce que pourrait être l’écran du Pixel 8. Sa fréquence est de 90 Hz.

Concernant le Pixel 8 Pro, à la différence du Pixel 7 Pro, il proposerait une surface d’affichage plate alors qu’elle est incurvée sur le modèle actuellement disponible. Sa diagonale serait identique, soit 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz aussi. Concernant cette dernière caractéristique, notez qu’il se pourrait que l’écran soit capable de proposer différentes fréquences de 5, 10, 30, 60 ou 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation contre 30, 60 ou 120 Hz pour le Pixel 7 Pro. Sa définition serait de 1344x3992 pixels pour une densité de 490 ppi. Sa luminosité serait nettement supérieure passant de 1000 cd/m² pour le Pixel 7 Pro à 1600 cd/m² pour offrir une parfaite clarté dans toutes les circonstances. Sur le dessin publié sur le site Android Authority, on peut voir que les coins des écrans des deux mobiles sont plus arrondis que ceux des modèles actuellement disponibles.

Il semblerait que Google se fournisse chez Samsung Display pour l’écran du Pixel 8 Pro. L’origine des écrans du Pixel 8 n’est pas claire, car BOE, l’autre grand fabricant de dalles pour les smartphones pourrait également être de la partie.