Les premiers rendus réalistes des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, bien avant la présentation officielle

Les prochains smartphones du géant américain sont attendus d’ici la fin de l’année et devraient faire l’objet d’un teasing lors de la prochaine conférence Google I/O prévue en mai. D’ici là, des rendus particulièrement réalistes viennent de fuiter sur la toile présentant ce qui pourrait être le design des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. En voici tous les détails.

La nouvelle série des Pixel 8 de Google pourrait être disponible au cours du second trimestre de cette année et ils sont attendus avec impatience au regard des modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui semblent remporter un certain succès commercial. Ils seront naturellement remplacés par le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. On pourrait connaître certains détails les concernant lors de la prochaine conférence Google I/O qui doit se dérouler courant mai. Mais des images particulièrement réalistes de ce qui pourrait être le design des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été publiés sur deux sites avec le concours du très bien renseigné OnLeaks.

Les images publiées des Pixel 8 et Pixel 8 Pro montrent que le design pourrait ne pas changer beaucoup par rapport aux précédents modèles. En effet, les mobiles conservent leur bande au dos qui occupe toute la largeur de l’appareil pour intégrer les capteurs photo et le flash. Toutefois, il semble que la pilule soit légèrement plus épaisse en rapport avec la hauteur de la bande. On peut également remarquer que les coins sont plus arrondis que sur le précédent modèle.

En façade, on peut voir un écran percé en haut pour abriter le capteur photo. La surface d’affichage serait de 6,2 pouces pour le Pixel 8 contre 6,3 pouces pour le Pixel 7. Il sera à plat et n’aurait pas de parties incurvées. Les profils montrent les antennes pour les réseaux, signifiant que le châssis serait en métal. Les boutons sont organisés, comme sur les précédents, avec un profil inférieur qui est là pour proposer un haut-parleur et le connecteur USB-C.

Techniquement, le Pixel 8 pourrait être animé par le nouveau processeur Google Tensor G3. Ce serait aussi le cas du Pixel 8 Pro dont des rendus aussi réalistes ont été publiés. On aurait droit aux mêmes coins plus arrondis que la précédente version. L’écran aurait une diagonale de 6,7 pouces comme le Pixel 7 Pro avec deux côtés incurvés.

Au dos, l’organisation semble légèrement différente par rapport au Pixel 7 Pro. En effet, le Pixel 8 Pro intègrerait tous les capteurs dans une seule pilule contre deux précédemment, une ovale et l’autre ronde. Un nouveau capteur serait présent, juste sous le flash qui serait à la même place. Il pourrait s’agir d’un capteur de profondeur ou pour les prises de vue en mode macro ou d’un autre type de module.