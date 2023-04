Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront équipés d’écrans AMOLED fournis par Samsung Display

La société Samsung Display est l’un des principaux fournisseurs d’écrans pour les tablettes et les smartphones. Elle équiperait les prochains mobiles Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec des surfaces d’affichage de 6,16 pouces et 6,7 pouces dont voici tous les détails.

Actuellement, pour les smartphones qui embarquent des écrans OLED, il existe principalement deux fournisseurs : Samsung Display et BOE. La plupart des marques font confiance à Samsung Display pour leurs appareils mobiles et il semble que cela soit le cas, à nouveau du géant américain Google. En effet, ce dernier aurait passé commande d’écrans pour ses futurs smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro dont la présentation officielle est attendue d’ici l’automne. On trouve des écrans Samsung Display sur l’iPhone 14 Pro, le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Pixel 7 Pro ou encore le Oppo Find X6 Pro, par exemple et pour ne citer que des modèles haut de gamme. Donc, selon le très bien renseigné Ross Young, Google aurait décidé de renouveler son accord pour la fourniture d’écrans pour ses prochains téléphones portables de la part de Samsung Display.



Rendus possibles du Google Pixel 8

Le Pixel 8 devrait avoir un écran de 6,16 pouces en diagonale alors que le Pixel 8 Pro profiterait d’une taille plus importante, 6,7 pouces. La production de masse pourrait commencer dès le mois de mai 2023. Cela devrait donner le temps de fabriquer les smartphones à temps, en vue d’une commercialisation après l’été. Pour le moment, aucune autre fuite ne s’est fait entendre concernant les caractéristiques techniques des écrans des deux smartphones Google.

Toutefois, on peut s’attendre, raisonnablement à avoir une définition de 1080x2400 pixels pour le Pixel 8 et une fréquence de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz alors que le Pixel 8 Pro pourrait bénéficier d’une définition plus élevé et d’une fréquence de 120 Hz. Ils pourraient être protégés par la technologie Corning Gorilla Glass Victus, voire Victus 2, soit la plus solide à ce jour proposé par le partenaire.



Rendus possibles du Google Pixel 8 Pro

Quelles autres caractéristiques sont attendues pour les Pixel 8 ?

Sinon, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être dotés de la nouvelle puce Tensor G3. Il s’agirait, comme les chipsets Tensor précédents, d’une version dérivée de l’Exynos puisque c’est Samsung qui le produit. Cette version serait inspirée de l’Exynos 2300 dont l’annonce est attendue d’ici quelques mois, au plus tard. Une rumeur prétend que le Pixel 8 aurait des dimensions de 150,5 x 70,8 mm pour une épaisseur de 8,9 mm alors que le Pixel 8 Pro mesurerait 162,6 x 76,5 mm avec un profil de 8,7 mm.