Le design du prochain smartphone à clapet Oppo Find N3 Flip révélé ?

En difficulté en Europe, la marque Oppo propose son smartphone pliant Find N2 Flip dont vous pouvez lire notre test complet. Véritable concurrent du Samsung Galaxy Z Flip4, mais également des Motorola Razr 40 Ultra et Huawei P50 Pocket, ce mobile à clapet dispose d’un écran externe assez grand, plus large que celui du Samsung, mais plus petit que celui du Motorola. Le Find N2 Flip aura un successeur. Il s’agira du Oppo Find N3 Flip. Au regard des déboires actuels de l’entreprise avec les autorités et à moins que le vent ne tourne sérieusement en faveur de la marque chinoise, il est assez peu probable qu’on le trouve en France. Toutefois, Oppo ne s’arrête pas pour autant de proposer des mobiles et d’innover.

Des photos inspirées d’un prototype

Le site 91mobiles.com a, semble-t-il, réussi à mettre la main sur un prototype de ce qui pourrait être le Oppo Find N3 Flip. Cela permet de réaliser des rendus particulièrement réalistes pour ce modèle et de montrer à quoi il pourrait ressembler. Si on en croit les images publiées par le site, on peut voir un design qui ne change pas beaucoup par rapport à l’actuel Find N2 Flip. En effet, il proposerait un revêtement noir légèrement brillant avec des bords incurvés pour offrir une excellente prise en main comme c’est le cas pour le modèle à clapet actuel. L’écran serait toujours aussi grand, installé dans le sens de la hauteur, à côté des capteurs photo. C’est là que serait la principale différence entre le Oppo Find N2 Flip et le Oppo Find N3 Flip. En effet, ce dernier profiterait de trois capteurs contre deux sur le Find N2 Flip.

Quelle configuration pour les photos ?

Toujours d’après le site 91mobiles.com, la configuration des capteurs photo du Find N3 Flip serait identique à celle proposée au dos du Oppo Reno 10 Pro récemment annoncé par la marque pour son marché local. Cela signifierait que le mobile à clapet disposerait d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Il serait accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour prendre des photos en mode ultra grand-angle.

Cette « doublette » serait associée à un troisième capteur, de type téléobjectif avec 32 mégapixels. Pour les autres caractéristiques techniques, il semblerait qu’elles soient similaires à celles du Oppo Find N2 Flip. Cela voudrait dire qu’il serait équipé d’un écran externe AMOLED de 3,26 pouces avec un écran interne de 6,8 pouces 120 Hz. Il profiterait d’une puce MediaTek Dimensity 9000 avec un maximum de 16 Go de mémoire vive et d’une batterie de 4300 mAh supportant la charge à 44 watts. Le Oppo Find N2 Flip avait été annoncé en fin d’année dernière, en Chine. Nous verrons si la marque suit le même calendrier pour son successeur où s’il est prévu plus tôt.