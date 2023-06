Le Red Magic 8S Pro aura finalement un Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu’à 24 Go de RAM

Plusieurs rumeurs affirment que le prochain smartphone gaming Red Magic 8S Pro de Nubia serait officialisé le 5 juillet prochain et embarquerait un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 or, finalement, ça serait un processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui serait à bord.

En prévision du lancement de son nouveau smartphone gaming Red Magic 8S Pro, la marque a publié un visuel indiquant que le mobile sera doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et non pas le Snapdragon 8+ Gen 2 comme cela avait été affirmé par Digital Chat Station, il y a peu de temps. Son cœur principal est cadencé à 3,36 GHz pour offrir d’excellentes performances. C’est toutefois plus que le Red Magic 8 Pro qui profite du chipset Snapdragon 8 Gen 2, annoncé en tout début d’année. En outre, Nubia a confirmé que le smartphone aurait une configuration de 24 Go de mémoire vive, une quantité exceptionnelle qui n’a jamais été proposée sur un appareil mobile.

De très hautes performances attendues

Avec une telle configuration, le smartphone gaming Nubia Red Magic 8S Pro serait l’un des mobiles qui proposerait les meilleures performances à ce jour. Cela lui permettrait de faire tourner les applications mais surtout les jeux les plus exigeants en ressources. Avec une telle quantité de mémoire vive, avec, peut-être même la possibilité d’en ajouter de manière virtuelle, l’appareil proposerait des capacités de fluidité impressionnantes. Nous verrons ce qu’il en est exactement au cours d’un test complet.

Rappelons que nous avons testé le Red Magic 8 Pro. Il est très probable que le Red Magic 8S Pro soit proposé dans différentes configurations techniques notamment en ce qui concerne ses capacités de mémoire vive et de stockage. Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant la présentation officielle du Red Magic 8S Pro à l’échelle internationale. Cela l’occasion pour la marque de dévoiler toutes les caractéristiques techniques ainsi que les prix et les dates de disponibilité du smartphone.