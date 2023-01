Le smartphone gaming ultime, Red Magic 8 Pro débarque en France dès le 2 février à un tarif très agressif

La marque Nubia a officialisé le nouveau smartphone gaming Red Magic 8 Pro en Chine à la fin de l’année dernière et maintenant, il est temps de s’intéresser aux conditions de vente sur le marché français puisque l’appareil va être disponible à partir du 2 février 2023 à un prix très agressif pour tenter de séduire un public aussi large que possible. En voici tous les détails.

La division gaming de Nubia propose désormais le nouveau smartphone pour jouer, Red Magic 8 Pro. Celui-ci succède aux récents Red Magic 7 Pro et Red Magic 7S Pro. Déjà annoncé pour le marché chinois, il est décliné en deux versions, l’une transparente et l’autre opaque. En effet, le Red Magic 8 Pro arbore une coque arrière totalement plate dont certaines parties laissent voir ce qu’il pourrait y avoir à l’intérieur dont le ventilateur qui permet de refroidir les composants internes. La chambre d’évacuation de l’air chaud est d’ailleurs transversale, au niveau de la partie haute. Ce qui est différent par rapport aux précédents modèles, c’est ce côté rectangulaire donnant l’impression de tenir entre ses mains un monolithe aux angles bien saillants mais avec une prise en main extrêmement agréable. Les profils sont également plats. Les dimensions sont toujours aussi grandes puisque le Red Magic 8 Pro mesure 163,98x76,36 mm avec une finesse de 8,9 mm contre 9,98 mm pour le Red Magic 7S Pro dont vous pouvez lire notre test. En main, il fait 228 grammes, ce qui est moindre que les précédents.

Un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à bord

Le nouveau smartphone Red Magic 8 Pro est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go (version opaque) ou 16 Go (version transparente) de mémoire vive au format LPDDR5X, soit la norme la plus rapide du moment. Il propose 256 Go (version opaque) ou 512 Go (version transparente) d’espace de stockage au format UFS 4.0. Sa batterie est en progression par rapport aux précédents modèles embarquant 5000 mAh contre 6000 mAh ici, ce qui devrait lui apporter une plus grande autonomie. Notez la vitesse de charge supportée de 65 watts pour le modèle européen. En chine, l’appareil est capable de supporter une charge à 165 watts, donc beaucoup plus rapide. Pas question de charge sans fil ou inversée ici. Le mobile est compatible 5G, Wi-Fi 6E et NFC. Notez qu’il est déjà prêt pour la norme Wi-Fi 7 lorsque ce réseau sera disponible.

Le mobile est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui abrite aussi un capteur de fréquence cardiaque et permet ainsi de mesurer la vitesse de battements du cœur de l’utilisateur. Le smartphone est stéréo, compatible DTS:X. Il prend en charge le Bluetooth 5.3. On peut aussi compter sur la présence d’une puce dédiée Red Core 2 qui gère les gâchettes sensitives disponibles sur le profil, les vibrations, la réponse tactile et les effets sonores en temps réel pendant les sessions de jeux afin d’offrir une expérience gaming des plus abouties. Le tout est refroidit par un ventilateur associé à une chambre d'extraction et plusieurs couches de matériaux.

Une caméra sous l’écran pour se prendre en selfie

La marque Nubia est une filiale de la société chinoise ZTE qui est la première à avoir commercialisé des smartphones avec une caméra à selfie sous l’écran. Le Red Magic 8 Pro, comme son prédécesseur, en bénéficie. Il s’agit là de la seconde génération de cette technologie pour Nubia et évite toute gêne visuelle.

En outre, on peut compter sur des bords d’écrans extrêmement fins, ce qui permet au fabricant d’affirmer qu’il y a un ratio de 93,7 % du surface d’affichage en façade soit le plus grand du marché à ce jour. L’écran profite d’une dalle AMOLED sur 6,8 pouces en diagonale, totalement à plat. Il affiche une définition de 1116x2480 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, celle-ci pouvant varier dynamiquement selon l’application en cours d’utilisation.

Enfin, pour la partie photo, on peut compter sur la présence d’un capteur principal Samsung GN5 de 50 mégapixels, d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle, d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos macro. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels sous l’écran. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde.

Le nouveau smartphone Nubia Red Magic 8 Pro version opaque 12+256 Go sera disponible pour un prix de 649 € à partir du 2 février 2023. La version transparente du Nubia Red Magic 8 Pro version transparente 16+512 Go sera proposée à un prix de 749 € à la même date.