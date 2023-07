iPhone 13 : A moins de 740€ chez ce marchand français, c'est LE bon plan du moment des soldes chez Apple !

L'iPhone 13 à moins de 740€? C'est possible chez ce marchand français qui casse le prix de cette version 128Go, neuve et en coloris noir. Profitez vite de cette offre incroyable sur l'un des meilleurs smartphones d'Apple qui n'a rien à envier à la dernière génération.

L'iPhone 13 est un smartphone haut de gamme sorti en fin d'année 2021 par Apple. Bénéficiant de très bons composants, l'iPhone 13 s'est directement imposé comme la meilleure vente des smartphones en 2022. Son écran OLED est d'une qualité impressionnante, sa puce A15 Bionic est très performante, si bien que ces composants sont les mêmes que dans l'iPhone 14. Sorti au prix de 909€, l'iPhone 13 est actuellement à 738€ chez TmsFrance, un marchand français de la plateforme Rakuten. Une énorme promotion qui est limitée dans le temps, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne

64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 est une très belle réussite d'Apple grâce à une fiche technique très complète dans un design élégant. Son écran Super Retina est d'une excellente qualité, sa puce est puissante et sa qualité photo a été bien améliorée par rapport à l'iPhone 12. L'iPhone 13 bénéficie également d'une bonne autonomie et tiendra une journée complète sans soucis.

Soldes iPhone 13: Cet excellent smartphone haut de gamme est en réduction de 18% !

TmsFrance vous fait bénéficier du prix le plus bas pour un iPhone 13 neuf en ce moment. Ce marchand Rakuten noté 4,6/5 sur plus de 5000 ventes baisse de 18% le prix de l'iPhone 13 et le fait passer à 738€ ! De plus, bénéficiez de 36,95€ en bon d'achat grâce au Club R. Profitez vite de cette offre avant la rupture des stocks !