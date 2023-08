Nouveaux smartphones SPC Discovery et Discovery Pro à partir de seulement 120 €

La société SPC annonce la commercialisation de deux nouveaux smartphones s’adressant à un très large public. Il s’agit du Discovery et du Discovery Pro dont voici tous les détails et proposés à partir de seulement 120 €.

La marque espagnole SPC est arrivée l’année dernière sur le marché français avec un smartphone pour sénior, le Zeus 4G Pro. En mars, elle a lancé le Smart 3, un mobile sous Android extrêmement abordable à moins de 100 €. Maintenant, pour étoffer sa gamme, elle vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux modèles destinés à tous les utilisateurs et notamment ceux dont le budget est limité. En effet, ils sont disponibles à partir de seulement 120 € dotés d’un large écran, d’une grosse batterie et d’une configuration photo basée sur un capteur principal de 50 mégapixels.

Les nouveaux smartphones SPC Discovery et Discovery Pro proposent un design similaire. Ils ont des profils plats et un dos particulièrement épuré. Le SPC Discovery est décliné en noir mat avec 64 Go de mémoire interne ou en bleu nuit avec le double de capacité de stockage. Ce dernier propose des reflets créant des halos de lumière. L’appareil a des dimensions de 164,8 mm de haut pour 75,8 mm de large et 9,2 mm d’épaisseur. Son poids est de 202 grammes. Il est doté d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une définition de 720x1600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Compatible 4G, il propose du Wi-Fi 5 et une puce UniSoc T310 associée à 3 Go de mémoire vive. Il peut accepter une carte micro SD pour plus d’espace de stockage.

Pour fonctionner, il peut compter sur une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec une charge à 10 watts, donc plus lente. Pour les photos, il y a un capteur principal de 13 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro. Pour les selfies, le capteur frontal embarque 5 mégapixels. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour déverrouiller l’appareil. Il fonctionne sous Android 13 et livré sans chargeur. Comptez sur un tarif de 120 € environ pour la version 64 Go et de 140 € environ pour le modèle avec 128 Go d’espace de stockage interne.

Quelle configuration pour le SPC Discovery Pro ?

De son côté, le Discovery Pro est un peu plus grand proposant une hauteur de 168,9 mm pour une largeur de 76,3 mm. Son poids est également supérieur à celui du Discovery puisqu’il accuse 213 grammes sur la balance.

L’appareil est animé par la puce UniSoc T616 à 8 cœurs associée à 6 Go de mémoire vive pour passer rapidement d’une application à une autre et pouvoir en avoir plusieurs en tâche de fond. Il propose un espace de stockage de 128 Go avec la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire. Le mobile est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 18 watts. Pour l’affichage, on peut compter sur la présence d’un écran de 6,8 pouces, donc très grand, sur une dalle LCD IPS avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de 60 Hz.

Le smartphone SPC Discovery Pro est 4G et Wi-Fi 5 et compatible NFC pour les paiements sans contact, comme le SPC Discovery. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Pour les photos, le mobile dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 5 mégapixels et un troisième module de 2 mégapixels. Les selfies sont confiés à un objectif frontal de 8 mégapixels. Fonctionnant sous Android 13, le smartphone SPC Discovery est proposé à 170 €.