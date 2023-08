Communication bidirectionnelle pour le prochain smartphone Samsung Galaxy S24 ?

Samsung serait sur le point d’intégrer la connectivité satellite à ses appareils phares. Cette annonce survient un an après les rumeurs insinuant que le Galaxy S23 serait doté de capacités satellites pour les appels d’urgence et la messagerie, similaire à l’iPhone 14. Malheureusement, le Galaxy S23 n’a pas concrétisé cette promesse. Toutefois, des rapports laissent entrevoir que Samsung pourrait inaugurer une ère nouvelle de fonctionnalités pour smartphones, avec une connectivité satellite potentiellement au programme dès l’année prochaine.

En effet, lors d’une entrevue exclusive accordée à Yonhap News (@Tech_Reve), Lee Jong-ho, Ministre sud-coréen des Sciences et des TIC, a laissé entendre que les marques nationales de smartphones s’apprêtent à lancer un service novateur permettant la transmission de données entre les téléphones 5G et les satellites, avec une prévision de déploiement pour l’année prochaine. Alors que Samsung est la dernière grande entreprise de smartphones en Corée du Sud, suite à la fermeture de la division smartphones de LG, tous les signes pointent vers Samsung Electronics pour mener cette révolution et doter ses appareils de connectivité satellite à court terme.

Lee Jong-ho a affirmé lors de l’entretien : « Bien que je ne puisse pas fournir de certitude absolue, je sais que l’industrie nationale envisage de lancer ce service l’année prochaine, avec des attentes quant à l’élaboration d’une norme de communication satellite pour l’année prochaine. »

Le Snapdragon 8 Gen 2, processeur haut de gamme utilisé au sein des smartphones Samsung cette année, est capable de se lier aux satellites en orbite basse (LEO) pour les appels d’urgence et la messagerie. Cependant, le Galaxy S23, le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 qui en sont dotés n’ont pas intégré cette fonctionnalité de connectivité satellite. Plus tôt cette année, Samsung a expliqué que l’écosystème de connectivité satellite n’était pas encore mature, et la société attendrait des améliorations avant de mettre en place cette nouvelle fonctionnalité. Des sources indiquent que Samsung collabore avec Iridium Communications, exploitant leur constellation de satellites en orbite basse conçue pour les communications d'urgence.

Des Galaxy S24 très attendus et une communication bidirectionnelle pour quoi faire ?

L’attente monte pour la sortie prochaine du Galaxy S24, prévue pour le premier trimestre de l’année prochaine. La gamme Galaxy S24, comprenant le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra, serait proposée en deux versions : l’une équipée de la puce Exynos 2400 et l’autre du processeur Snapdragon 8 Gen 3. À noter que si la connectivité satellite devenait réalité pour le Galaxy S24, même le modèle Exynos 2400 serait doté de cette fonctionnalité au niveau matériel. Samsung aurait minutieusement développé sa propre technologie de connectivité satellite bidirectionnelle pour les puces Exynos, susceptible de faire ses débuts dans le Galaxy S24. Actuellement, seuls les dispositifs Huawei offrent une connectivité satellite au sein de l’écosystème Android sur les Huawei P60 Pro et Mate X3.

L’importance de la connectivité satellite bidirectionnelle dans les smartphones ne saurait être sous-estimée. Cette technologie permet aux téléphones de se lier aux satellites en orbite basse pour transmettre des appels et des messages dans des zones dépourvues de réseaux mobiles conventionnels. Les utilisateurs pourraient ainsi solliciter de l’aide ou des soins médicaux en cas de situation périlleuse dans des zones dépourvues de couverture cellulaire. À l’avenir, des technologies émergentes pourraient rendre possible la communication satellite bidirectionnelle sur des smartphones standards, sans nécessiter de matériel supplémentaire. Une percée en ce sens aurait apparemment été testée sur le Galaxy S22.