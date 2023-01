Qualcomm va permettre aux smartphones Android de communiquer par satellite comme Apple

La société américaine Qualcomm a profité du salon du CES de Las Vegas pour annoncer la prochaine disponibilité de la première solution de messagerie bidirectionnelle par satellite pour les smartphones Android. Baptisée Snapdragon Satellite, elle devrait être disponible sur les mobiles de nouvelle génération lancés dans certaines régions à partir du second semestre 2023. Elle permettra aux fabricants de téléphones et aux fournisseurs de services d’offrir une couverture véritablement mondiale. Elle utilise le spectre de bande L, résistant aux intempéries d’Iridium pour les liaisons montantes et descendantes. Iridium est le réseau satellite qui prend en charge Snapdragon Satellite pour les smartphones haut de gamme. Iridium dispose de 66 satellites actifs se trouvant en orbite à plusieurs centaines de kilomètres et répartis autour de la Terre.

Pour faire comme Apple ?

Cette solution fait écho à la fonctionnalité récemment lancée par Apple pour certains iPhone 14, Emergency SOS basé sur la connectivité satellitaire et permettant typiquement de pouvoir appeler des services de secours dans des régions où les réseaux de téléphonie classique ne sont pas accessibles.

Les smartphones qui pourront profiter de ce service doivent être équipé de la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec son modem X70. Les fabricants vont travailler avec l’entreprise pour apporter cette connectivité à leur appareil. Qualcomm s’est associé avec la société Garmin afin d’aider les services de secours à déterminer avec précision la position des utilisateurs. Outre les smartphones, la société a également précisé que d’autres appareils électroniques comme des ordinateurs portables pourraient, à terme, profiter aussi de cette solution. Nous verrons un peu plus tard dans l’année si les fabricants annoncent l’intégration de la fonction Qualcomm Snapdragon Satellite au sein de leurs appareils. La solution ne sera pas limitée aux urgences, mais sera également disponible pour les communications dans des endroits où les réseaux classiques ne passent pas, supportant les réseaux non terrestres 5G (NTN) lorsqu’ils seront disponibles.