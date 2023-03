Huawei présente son nouveau smartphone pliant le Huawei Mate X3 d’une incroyable finesse

Le nouveau smartphone pliant Huawei Mate X3 vient succéder au Mate X2 reprenant son principe d’avoir un écran externe et un autre interne, se repliant sur lui-même et s’ouvrant comme un livre à l’image des Samsung Galaxy Z Fold4 ou Oppo Find N2, par exemple. Il est décliné en plusieurs coloris : argent, noir, mauve, vert (finitions cuir) ou sable. Une version Edition Collector a également été présentée, légèrement plus lourde et un peu mieux équipée pour la partie photo que la version standard.

Le Mate X3 de Huawei mesure 156,9 mm de haut. Fermé, il propose une largeur de 72,4 mm et lorsqu’il est ouvert, il fait 141,5 mm de large. Dans cet état, il fait 11,08 mm d’épaisseur, mais une fois ouvert, il ne fait que 5,3 mm contre 6,3 mm pour le Samsung Galaxy Z Fold4. Les finitions noires, mauves, vertes et argentées font 239 grammes contre 240 grammes pour un iPhone 14 Pro Max… À l’extérieur, il y a un écran AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces en diagonale affichant une définition de 1080x2504 pixels. À l’intérieur, on peut compter sur la présence d’un écran flexible AMOLED de 7,85 pouces HDR 1-120 Hz. Huawei l’a protégé contre les rayures et les chocs, comme l’écran externe de manière à ce qu’il soit particulièrement résistant. Notez au passage que l’appareil est certifié IPX8 donc totalement étanche à l’eau douce. Son écran est spécialement traité pour être utilisé même s'il est totalement mouillé.

Le mobile utilise une charnière qui se plie en forme de goutte d’eau pour ne pas trop blesser l’écran en son centre. Huawei promet plusieurs centaines de milliers d’ouvertures et de fermetures avant de montrer les premiers signes de faiblesse du mécanisme. En outre, le châssis est voulu pour être résistant à des chutes.

Quelles autres caractéristiques pour le Mate X3 de Huawei ?

Le mobile est animé par la version 4G du chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go au maximum extensibles via une carte NM (format propriétaire Huawei). On peut compter sur une fonction de communication bidirectionnelle via satellite (uniquement en Chine), sur du Wi-Fi 6, du NFC et bien entendu du Bluetooth. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour authentifier son propriétaire.

Pour fonctionner, le Mate X3 utilise deux batteries proposant une capacité totale de 4800 mAh. L’appareil supporte la charge à 66 watts en filaire, 50 watts sans fil et la charge inversée, comme le Huawei P60. Pour les photos, dans son dos, au centre et intégrés dans un large cercle, il y a un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8 accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels capable de proposer un zoom optique 5x et un zoom numérique 50x. Pour les selfies, il y a un capteur de 8 mégapixels qui est installé dans le coin supérieur à droite de l’écran interne. Le traitement d’image est assuré par le chipset dédié XMAGE comme les Huawei P60 et Huawei P60 Pro.

Pour le moment, nous ne savons pas si ce modèle arrivera à trouver son chemin jusqu’en France mais comptez sur nous pour vous en dire plus dès que nous aurons la confirmation d’une date de sortie et d’un prix.