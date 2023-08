Audio Magic Eraser, la prochain fonction bluffante des smartphones Google Pixel 8 ?

Google travaille actuellement sur le renouvèlement de sa gamme de smartphones voulant remplacer les Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui datent de la fin de l’année dernière. Ils seront poussés vers la sortie par les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Petit à petit et au fur et à mesure que la date de la présentation officielle attendue pour cet automne s’approche, les indiscrétions se font de plus en plus nombreuses. Ainsi, plusieurs images ont été publiées représentant ce qui serait le Pixel 8 Pro dévoilant ainsi son design. Presque tous les détails techniques ainsi que son prix ont été révélés sur le Pixel 8. Récemment, une nouvelle fuite concernant ce dernier est apparue sur la toile. Baptisée Audio Magic Eraser, elle fait référence à la fonction Magic Eraser ou Gomme magique qui est une option différenciante présente uniquement sur les modèles de la marque Google. Cette dernière permet d’effacer facilement un élément indésirable sur une image depuis l’éditeur de photos du géant américain.

Effacer les bruits de fond ou indésirables d'une vidéo ?

Avec la fonction Audio Magic Eraser, il s’agirait d’utiliser le principe de l’effacement des certains bruits indésirables qui auraient été captés lors de l’enregistrement d’une vidéo. L’option pourrait être disponible au sein de l’éditeur de vidéos. Elle pourrait identifier les différents sons captés dans un clip et proposerait des curseurs pour différentes catégories de sons comme le bruit de fond, les paroles de personnes ou la musique, par exemple. Il s’agirait ensuite de jouer avec les curseurs correspondants pour mettre en sourdine certaines catégories par rapport à d’autres.

On pourrait ainsi masquer totalement les bruits de fond ou désagréables que l’on capte parfois dans certaines vidéos.

Cette fonction Audio Magic Eraser pourrait séduire de nombreux utilisateurs à la recherche d’une solution aussi simple que pratique à mettre en œuvre pour leurs vidéos. Elle pourrait être disponible aussi bien sur le Pixel 8 que sur le Pixel 8 Pro. Comme souvent, si elle est effectivement présente, il est possible que les précédents modèles de la marque ne puissent pas en profiter, comme trop souvent à cause d’une incompatibilité matérielle…