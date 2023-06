Les couleurs et les images de fond d’écran des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro dévoilés avant leur présentation

Le géant américain Google doit officialiser les prochains smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro cet automne mais nous avons déjà un aperçu des couleurs qui seront utilisées pour les coques arrière des deux appareils et dont voici tous les détails.

Si le design des prochains smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne laisse que peu de place au doute car ils devraient normalement reprendre celui des Pixel 7a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro avec une bande qui occupe toute la largeur de l’appareil pour intégrer les capteurs photo, les coloris sont un véritable sujet. En effet, les fabricants tentent ainsi de séduire un public aussi large que possible en proposant des couleurs plus ou moins réussies. Actuellement, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont déclinés en trois coloris mais il semble que la marque soit décidée à en proposer 4 pour leurs successeurs respectifs, à l’image du Pixel 7a.

Quatre couleurs pour chaque smartphone

Ainsi, selon le site Android Authority qui s’appuie sur une source jugée fiable, le Pixel 8 soit proposée en bleu clair (Haze), vert (jade), noir (Licorice (Réglisse)) et rosé/orangé (Peony (Pivoine)). Le smartphone Google Pixel 8 Pro serait décliné en noir (Licorice), vert (jade), Porcelaine et bleu (sky (ciel)). Notez les deux coloris en commun et les autres, plus originaux. Les noms cités peuvent ne pas être définitifs car il s’agit de noms donnés en interne et il est également que certaines couleurs ne soient proposées que sur certains marchés.

Concernant les fonds d’écran, qui sont nouveaux pour chaque nouvelle série depuis le Pixel 6, Google a, semble-t-il privilégié le thème des minéraux. Cela donne une collection d’images aux couleurs des coques des différents modèles. Chaque teinte aura donc droit à son fond d’écran avec un minéral particulier avec, pour chacune, une version claire et une version sombre.

Rappelons les caractéristiques des écrans des Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui seraient, respectivement, de 6,1 pouces sur une dalle AMOLED de 1080x2400 pixels à 120 Hz avec une luminosité de 1400 cd/m² et de 6,7 pouces à 120 Hz AMOLED avec une luminosité qui serait de 1600 cd/m² totalement à plat. Le Pixel 8 Pro est pressenti pour embarquer un capteur type thermomètre, à l'arrière.