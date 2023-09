Tout savoir sur l'iPhone 15 : rumeurs et attentes avant la Keynote d'Apple

Dans l'univers des smartphones, septembre rime avec nouvelles annonces d'Apple. Comme chaque année, les adeptes de la marque à la pomme attendent donc avec impatience la présentation de la nouvelle génération d'iPhone durant la fameuse Keynote. Cette année, le rendez-vous est fixé pour le mardi 12 septembre 2023. Alors que la date approche à grands pas, les rumeurs et les fuites concernant les caractéristiques des modèles de cette nouvelle famille, les iPhone 15, se multiplient donc naturellement. Dans cet article, on vous fait le point complet de tout ce que l'on sait jusqu'à présent sur les futurs fers de lance d’Apple.

Quels modèles pour l'iPhone 15 ?

D'après les bruits de couloir, Apple continuerait sur sa lancée en proposant quatre modèles d'iPhone 15 :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra)

Cependant, une rumeur plus récente avance l'idée qu'Apple pourrait proposer non pas quatre, mais bien cinq modèles, l'iPhone 15 Pro Max cohabitant avec un iPhone 15 Ultra. Cette hypothèse reste cependant à confirmer.

Un design revu et corrigé pour l’iPhone 15

Sur le plan esthétique, Apple semble vouloir faire peau neuve avec l'iPhone 15. La firme de Cupertino reviendrait à des courbes plus douces, avec des bords moins droits et anguleux que ceux des précédents modèles. Ce changement devrait permettre une meilleure prise en main et un confort d'utilisation accru.

De plus, la fameuse "Dynamic Island", l'encoche dynamique qui a fait son apparition sur l'iPhone 14 Pro, pourrait bien être présente sur l'ensemble des modèles de cette génération. On assisterait alors à la fin de la fameuse encoche présente depuis 2017.

Parmi les autres nouveautés de design, l'iPhone 15 Ultra se distinguerait par un cadre en titane. Résultat : des smartphones plus légers, mais plus luxueux.

L'USB-C enfin adopté

C'est l'une des nouveautés les plus attendues : l'arrivée de l'USB-C sur les iPhone. Après des années de résistance, Apple semble enfin prêt à abandonner son port Lightning au profit de l'USB-C. Cette nouveauté s'explique notamment par le souhait de répondre aux exigences de l'Union européenne, qui a imposé l'adoption d'un port USB-C pour tous les smartphones vendus sur le Vieux Continent d'ici fin 2024.

Au-delà de cette contrainte réglementaire, l'USB-C offre de nombreux avantages par rapport au Lightning. Il permet notamment une charge plus rapide et des vitesses de transfert de fichiers supérieures. L'USB-C pourrait donc être une véritable aubaine pour les utilisateurs professionnels.

Toutefois, il est tout à fait possible que cette nouveauté ne concerne que les modèles Pro de l'iPhone 15. Affaire à suivre.

De nouveaux bons points en photographie et en vidéo

L'iPhone 15 promet également plusieurs grosses améliorations en matière de photographie. Le modèle Ultra devrait en particulier se distinguer par un objectif périscopique qui permet un zoom optique de x6 ou même x10 tout en conservant la qualité du rendu final.

De plus, Apple travaillerait avec Sony pour l’intégration de nouveaux capteurs. Ces derniers devraient permettre d’obtenir des photos plus nettes et plus lumineuses, quel que soit l’éclairage ambiant.

Des performances accrues pour tous les nouveaux iPhone 15

Côté performances, Apple ne compte pas se reposer sur ses lauriers avec l'iPhone 15. Les modèles iPhone 15 et 15 Plus adopteront normalement la puce A16 Bionic, pendant que les autres modèles inaugureront l'A17 Bionic, une nouvelle puce gravée en 3 nm. Cette nouvelle puce « maison » promet encore plus de puissance accrue ainsi qu’une efficacité énergétique améliorée.

Côté connectivité, l’iPhone 15 intègrera le Wi-Fi 6E pour des débits fulgurants, parfaits pour la navigation en ligne, le jeu en réseau et le streaming.

Et le prix dans tout ça ?

Concernant le prix des iPhone 15, il est encore difficile de se prononcer. Cependant, il est fort probable que la facture soit plus élevée que pour les modèles précédents, compte tenu des améliorations matérielles prévues et de la hausse du coût des composants.

On parle notamment d'une hausse de prix pour les modèles Pro, qui pourraient voir leur tarif augmenter d'au moins 100 euros. Le modèle Ultra pourrait quant à lui dépasser les 2000 euros, ce qui en ferait l'iPhone le plus cher de tous les temps.

Ce qu’on retient sur l’iPhone 15

Comme vous pouvez le voir, le successeur de l'iPhone 14 promet de belles évolutions par rapport aux générations précédents. Design repensé, adoption de l'USB-C, avancées en matière de photographie, performances accrues, il y a de quoi ravir les amateurs de la marque à la pomme. Il ne reste plus qu'à attendre la keynote du 12 septembre pour en avoir le cœur net !