Malgré ses réticences, Apple va devoir se plier au connecteur USB-C universel sous peine d’amendes

Après plusieurs années d’attentes, les consommateurs européens que nous sommes pourront bientôt utiliser une seule et unique solution de recharge pour les appareils électroniques. Cela concerne les tablettes tactiles, appareils photo, liseuses, enceintes, consoles de jeux vidéo portables, enceintes nomades, claviers, souris, GPS, casques audio et les smartphones. Cela fait déjà presque 7 ans que la plupart des fabricants ont su évoluer vers l’USB-C, mais la marque à la pomme s’est toujours illustrée en gardant son format propriétaire obligeant ainsi à se fournir exclusivement chez ses partenaires et à ne pas proposer de solutions universelles rendant la charge parfois compliquée pour leurs utilisateurs. Apple devra donc changer le port de ses appareils ce qui est déjà le cas pour les iPad Pro, mais pas pour toutes les séries et surtout pour les iPhone puisque les derniers, les iPhone 14 sont encore équipés d’un connecteur Lightning.

Prière de modifier le connecteur avant la fin 2024

Si Apple ne fait pas de changement d’ici fin 2024, la firme s’expose à des paiements d’amendes. Cela laisse donc pas mal de temps pour la société afin qu’elle puisse revoir ses plans et passer au connecteur USB-C universel. Il est ainsi possible que les prochains iPhone 15 prévus pour l’année prochaine soient encore sous prise Lightning vu que nous serons seulement qu’en 2023. Par contre, la série des iPhone 16 ne devrait pas pouvoir s’y soustraire. Pour le Parlement européen, il s’agissait de proposer un chargeur unique, quel que soit le smartphone utilisé, mais également de voir une réduction des déchets électroniques avec plusieurs milliers si ce n’est pas des millions de chargeurs inutilisés.

Cela permet aussi d’acquérir un téléphone qui serait livré avec ou sans chargeur. Le chargeur universel permet de solutionner les problèmes de compatibilité. Ces nouvelles obligations conduiront à une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an sur les achats inutiles de chargeurs. Les chargeurs mis au rebut et inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an dans l'UE.