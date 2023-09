Comment suivre la Keynote Apple pour la présentation des iPhone 15

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations en tout genre, la marque américaine va enfin lever officiellement le voile sur les caractéristiques techniques et physiques des iPhone 15. Si quelques rumeurs semblent très sérieuses, d’autres sont à prendre avec les pincettes de rigueur pour voir si Apple propose effectivement les composants envisagés.

Fin août, Apple a officialisé la date de la présentation. Celle-ci aura lieu le 12 septembre au prestigieux Steve Jobs Theater à Cupertino, dans le campus d’Apple, en Californie. Elle débutera à 19h précise, heure française. Comme les précédentes et plus récentes présentations Apple, elle n’aura pas lieu devant un public, mais plusieurs caméras, réalisée en amont, avec des décors virtuels autour des différents intervenants. Tim Cook devrait débuter la présentation qui continuera avec plusieurs collaborateurs vantant les mérites de la nouvelle gamme d’iPhone 15. En plus des smartphones, il est possible que la nouvelle montre connectée Apple Watch Series 9 et d’autres produits soient également présentés.

Où et comment suivre la Keynote Apple du 12 septembre 2023 ?

La Keynote Apple du 12 septembre 2023 sera retransmise à travers différents canaux pour toucher un public aussi large que possible. Ainsi, l’événement sera diffusé sur le site Apple et plus précisément sur la page Event de la marque. Le streaming sera également disponible sur le site YouTube, là aussi sur une page spécifique, la chaîne de la marque dont voici le lien. Sur celle-ci, vous avez la possibilité de cliquer sur un bouton pour fixer une notification afin de vous avertir avant le début de l’événement.

Enfin, vous pouvez également passer par l’application Apple TV+ et sa chaine dédiée pour suivre les annonces qui seront faites lors de cette présentation. L’application est disponible pour les appareils mobiles, mais également sur certaines télévisions.